  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chimie Sika en recul tous azimuts sur neuf mois

ATS

24.10.2025 - 07:50

Chiffre d'affaires, excédent d'exploitation, bénéfice net, le chimiste de la construction Sika accuse au terme des trois premiers trimestres de 2025 un recul généralisé de ses indicateurs de performance. Le groupe va tailler dans ses effectifs.

Sika sort d'un trimestre morose. (archive)
Sika sort d'un trimestre morose. (archive)
ATS

Keystone-SDA

24.10.2025, 07:50

24.10.2025, 07:54

Les revenus se sont en comparaison annuelle tassés de 3,8% à 8,58 milliards de francs, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 3,3% à 1,64 milliard et le bénéfice net de 5,6% à 870,9 millions, égraine vendredi le compte-rendu diffusé par l'industriel zougois.

Ces chiffres s'inscrivent invariablement dans le bas de la fourchette des prévisions collectées par l'agence AWP, qui tablait en moyenne sur un chiffre d'affaires de 8,64 milliards, un Ebitda de 1,66 milliard et un bénéfice net de 881 millions.

La performance a été notoirement plombée par un accès de faiblesse en Asie/Pacifique, ou les ventes se sont lézardées de près de 9% à 1,91 milliard en raison des déboires de l'industrie chinoise de la construction.

Amériques et zone Europe/Moyen-Orient/Afrique ont aussi livré des contributions en retrait, de respectivement 4,1% à 3,00 milliards et 1,2% à 3,83 milliards.

La direction reconduit dans les grandes lignes ses objectifs annuels, tout en les assortissant de frais uniques pour un vaste programme de restructuration. La marge Ebitda doit ainsi s'affaisser autour de 19%, quand elle s'établissait à 19,2% entre janvier et septembre et nonobstant un objectif maintenu entre 19,5 et 19,8% hors exceptionnels.

L'entreprise espère pouvoir toujours afficher une croissance modeste en monnaies locales, qui atteignait 1,1% sur neuf mois.

A plus longue échéance, Sika compte renouer avec une croissance de 3 à 6% hors effets de change et étoffer sa marge Ebitda dans un couloir de 20 à 23%.

Vaste restructuration

Sika lance par ailleurs un vaste plan de restructuration destiné à redorer sa rentabilité au sortir d'un troisième trimestre mitigé. Le programme prévoit notamment une réduction des effectifs à hauteur de 1500 personnes.

Des coûts uniques liés à ces mesures de 80 à 100 millions de francs seront comptabilisés avant la fin de l'année, prévient la multinationale zougoise dans son rapport d'étape vendredi.

Le groupe prévoit aussi des investissements de 120 à 150 millions, destinés au final à alléger d'ici 2028 la base de coûts de 150 à 200 millions par année.

Les plus lus

«C’est difficile» - La colère des personnes autistes face à la rhétorique de Trump
Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
Les entreprises suisses ont-elles déjà digéré les 39% de Trump?
«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon
La moitié des champignons contrôlés à Lausanne n'étaient pas comestibles!
Pour l'UE, il est temps de mettre fin au changement d'heure