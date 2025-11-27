  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chimie Sika investit dans le numérique et confirme ses objectifs pour 2028

ATS

27.11.2025 - 07:54

Le chimiste de la construction Sika va investir massivement dans le numérique dans le cadre de sa stratégie 2028. Parallèlement, le groupe zougois table sur d'importantes économies. Il confirme par ailleurs son objectif de croissance du chiffre d'affaires.

Le chimiste de la construction Sika va investir massivement dans le numérique. (archive)
Le chimiste de la construction Sika va investir massivement dans le numérique. (archive)
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 07:54

27.11.2025, 08:00

Sika va investir entre 120 et 150 millions de francs dans l'accélération de la transformation numérique de toute sa chaîne de valeur, indique le groupe zougois qui a présenté jeudi son programme stratégique «Fast Forward». Ces investissements s'étendront jusqu'en 2028.

Parallèlement, la société prévoit des économies annuelles de 150 à 200 millions, pleinement effectives à partir de 2028, dont environ 80 millions devraient déjà se matérialiser en 2026.

Toujours dans le cadre du programme «Fast Forward», Sika va réaliser des ajustements structurels ciblés en Chine ainsi que des mesures d'amélioration de l'efficacité dans d'autres marchés. Ces actions entraîneront en 2025 des coûts uniques estimés entre 80 et 100 millions. Elles visent à optimiser le réseau de production et à rationaliser les structures organisationnelles.

Le chimiste de la construction confirme en outre sa stratégie pour 2028. Il vise une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 6% en monnaies locales.

Les plus lus

De faux guérisseurs se font pincer dans le canton de Fribourg
Sur la sellette? - Les 3 pierres d'achoppement pour Kash Patel
Un couple suisse attaqué par un requin – La jeune femme meurt
Plan de Trump pour l'Ukraine: un gros désordre qui fait polémique
Lara Gut-Behrami annonce la fin de sa saison, mais pas de sa carrière !
Argovie: trois ans de prison pour un spécialiste du «coup du neveu»