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Chimie Sika ouvre une usine pour additifs à béton en Belgique

ATS

9.6.2026 - 08:46

Sika annonce mardi renforcer ses capacités de production en Europe avec l'ouverture d'une nouvelle usine dédiée aux adjuvants pour béton à Ham, en Belgique.

Sika ouvre une nouvelle usine dédiée aux adjuvants pour béton à Ham, en Belgique. (archive)
Sika ouvre une nouvelle usine dédiée aux adjuvants pour béton à Ham, en Belgique. (archive)
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 08:46

09.06.2026, 08:58

Le chimiste de la construction entend également continuer de développer son expertise locale dans les domaines de la technologie, de l'innovation et des applications spécialisées. Sika ne dévoile aucun détail financier sur ce nouvel investissement. L'usine de Ham et le centre technique doivent permettre de faire progresser le développement d'un portefeuille de solutions à valeur ajoutée, de raccourcir les délais de développement pour la mise sur le marché et de conduire à une production plus flexible.

L'entreprise zougoise souhaite notamment faire bénéficier à ses clients «de temps de réponse plus courts et de délais de livraison réduits».

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