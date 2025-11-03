  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Services financiers SIX a vu passer près de 100 milliards de francs en octobre

ATS

3.11.2025 - 13:36

Le volume de négoce de SIX Swiss Exchange, l'opérateur de la Bourse suisse, a affiché une solide croissance à deux chiffres au cours du mois d'octobre, tirée par les actions et les produits structurés.

Actions et produits structurés ont alimenté un net regain d'activité sur la place zurichoise au mois d'octobre. (archive)
Actions et produits structurés ont alimenté un net regain d'activité sur la place zurichoise au mois d'octobre. (archive)
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 13:36

03.11.2025, 13:38

Le volume des transactions a atteint 99,7 milliards de francs en octobre, soit une hausse de 11,7% sur un mois, selon le communiqué paru lundi. Depuis le début de l'année, 962,5 milliards de francs ont transité par la plateforme.

Les produits structurés ont enregistré la plus forte croissance, bondissant de 33,5% sur un mois. «La dynamique s'est également maintenue pour les cotations de produits structurés, qui ont augmenté de 89,9% en 2025 comparé à la même période en 2024», souligne le document.

De son côté, le volume de négoce des actions a grimpé de 12,8%. L'indice phare de la Bourse suisse, le SMI, a progressé de 1,0%, clôturant le mois à 12'234,5 points, soit une hausse de 5,5% depuis le début de l'année.

A la Bourse espagnole BME, également détenue par SIX, les actions ont été le segment ayant enregistré la plus forte croissance du volume de négoce, avec une hausse de 25,2% sur un mois. Ceux des fonds indiciels cotés (ETF) et des titres à revenu fixe ont respectivement crû de 19,7% et 19,5%.

L'IBEX 35, regroupant les valeurs vedettes de la place financière madrilène, a atteint un niveau record en octobre, progressant de 3,6% pour dépasser les 16'000 points. Avec 16'033 points à la fin du mois, il affiche une poussée de 38,3% depuis janvier.

Les plus lus

Images saisissantes : un célèbre monument s’effondre à Rome !
Unique survivant d’un effroyable crash, il évoque son calvaire
Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
«Dégage, pédé», «Meurs» - La haine des parieurs n'épargne pas les Suisses
Une ex-Miss France sort le grand jeu avec sa fille pour Halloween
Flavie Flament ressuscite un célèbre jeu