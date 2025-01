SIX annonce acquérir l'intégralité de Swiss Fund Data (SFD), entreprise à but non lucratif spécialisée dans les informations sur les fonds de placements en Suisse. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

a transaction a été finalisée jeudi. Jusqu'ici, l'AMAS détenait 70,6% de SFD et SIX 29,4%, peut-on lire sur le site de SFD. ATS

SFD publie des données complètes sur les fonds enregistrés en Suisse, y compris les données de référence, les prix, les actions d'entreprise, les documents, les communications obligatoires et les nouvelles. De ce fait, elle permet aux fournisseurs de financement de remplir efficacement leurs obligations de publication légales, souligne encore SIX, qui exploite notamment la Bourse suisse.