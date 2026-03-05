Skyguide a renoué avec les chiffres noirs en 2025. La société de contrôle aérien suisse a réalisé un bénéfice consolidé de 55,2 millions de francs grâce à une hausse des redevances de navigation aérienne. Elle a aussi fait face à une hausse de 1,3% des vols à gérer.

Skyguide a renoué avec les chiffres noirs en 2025, avec un bénéfice consolidé de 55,2 millions de francs. La société a aussi géré plus de vols (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La société a augmenté les tarifs de 38% pour les survols et de 24% pour les atterrissages, «reflétant plus fidèlement les coûts réellement engagés», a-t-elle indiqué jeudi lors de la publication de son rapport annuel. Appliquée à partir de janvier 2025, cette hausse n'a toutefois pas encore été approuvée par la Commission européenne. En 2024, Skyguide avait enregistré une perte de près de 19 millions.

Skyguide a investi 70 millions dans les opérations et la technologie. Elle a aussi remboursé 41 millions du prêt Covid accordé par la Confédération et à qui elle doit encore 164 millions. «La situation financière se stabilise donc temporairement», écrit la société, tout en relevant les défis actuels: croissance des exigences réglementaires, investissements pour stabiliser les systèmes et coûts du personnel en hausse.

Trafic volatile

L'année 2025 a connu un nouveau record du trafic aérien. Skyguide a géré 1,346 million de vols dans l'espace qui lui est confié, soit une hausse de 1,3%. Les décollages et atterrissages ont aussi augmenté de 1,7% en Suisse. Si le trafic au centre de contrôle de Genève a affiché une hausse de 1,6% par rapport à l'année précédente, il a baissé de 2,1% à Zurich.

La ponctualité s'est améliorée à 96,3%, tandis que le retard imputable à la société s'est établi à 37 secondes par vol en moyenne, contre plus de deux minutes pour la moyenne européenne. La part des vols affichant plus de 15 minutes de retard a diminué à 1,42%. Selon Skyguide, la majorité des retards étaient dus aux conditions météorologiques et ponctuellement à une hausse des vols à gérer.

La société de contrôle aérien relève avoir dû s'adapter à une forte volatilité du trafic, car de nombreuses compagnies aériennes ont modifié leurs routes et horaires à court terme. Cette situation implique parfois l'ouverture de secteurs supplémentaires de l'espace aérien, ce qui «sollicite davantage des ressources humaines déjà limitées». De fait, seulement environ 60% des vols ont respecté leur planification initiale.

Skyguide compte 1500 collaborateurs répartis sur quatorze sites. Majoritairement détenue par la Confédération, l'entreprise a son siège principal à Genève.