  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Trafic aérien Skyguide affiche un bénéfice en 2025 et a géré plus de vols

ATS

5.3.2026 - 11:59

Skyguide a renoué avec les chiffres noirs en 2025. La société de contrôle aérien suisse a réalisé un bénéfice consolidé de 55,2 millions de francs grâce à une hausse des redevances de navigation aérienne. Elle a aussi fait face à une hausse de 1,3% des vols à gérer.

Skyguide a renoué avec les chiffres noirs en 2025, avec un bénéfice consolidé de 55,2 millions de francs. La société a aussi géré plus de vols (illustration).
Skyguide a renoué avec les chiffres noirs en 2025, avec un bénéfice consolidé de 55,2 millions de francs. La société a aussi géré plus de vols (illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 11:59

05.03.2026, 13:37

La société a augmenté les tarifs de 38% pour les survols et de 24% pour les atterrissages, «reflétant plus fidèlement les coûts réellement engagés», a-t-elle indiqué jeudi lors de la publication de son rapport annuel. Appliquée à partir de janvier 2025, cette hausse n'a toutefois pas encore été approuvée par la Commission européenne. En 2024, Skyguide avait enregistré une perte de près de 19 millions.

Skyguide a investi 70 millions dans les opérations et la technologie. Elle a aussi remboursé 41 millions du prêt Covid accordé par la Confédération et à qui elle doit encore 164 millions. «La situation financière se stabilise donc temporairement», écrit la société, tout en relevant les défis actuels: croissance des exigences réglementaires, investissements pour stabiliser les systèmes et coûts du personnel en hausse.

Trafic volatile

L'année 2025 a connu un nouveau record du trafic aérien. Skyguide a géré 1,346 million de vols dans l'espace qui lui est confié, soit une hausse de 1,3%. Les décollages et atterrissages ont aussi augmenté de 1,7% en Suisse. Si le trafic au centre de contrôle de Genève a affiché une hausse de 1,6% par rapport à l'année précédente, il a baissé de 2,1% à Zurich.

La ponctualité s'est améliorée à 96,3%, tandis que le retard imputable à la société s'est établi à 37 secondes par vol en moyenne, contre plus de deux minutes pour la moyenne européenne. La part des vols affichant plus de 15 minutes de retard a diminué à 1,42%. Selon Skyguide, la majorité des retards étaient dus aux conditions météorologiques et ponctuellement à une hausse des vols à gérer.

La société de contrôle aérien relève avoir dû s'adapter à une forte volatilité du trafic, car de nombreuses compagnies aériennes ont modifié leurs routes et horaires à court terme. Cette situation implique parfois l'ouverture de secteurs supplémentaires de l'espace aérien, ce qui «sollicite davantage des ressources humaines déjà limitées». De fait, seulement environ 60% des vols ont respecté leur planification initiale.

Skyguide compte 1500 collaborateurs répartis sur quatorze sites. Majoritairement détenue par la Confédération, l'entreprise a son siège principal à Genève.

Les plus lus

Entraînée par son cheval, une cavalière de 22 ans perd la vie
Une arnaqueuse se fait passer pour la nièce de Christian Constantin !
«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Des hommes armés braquent une usine jurassienne et mettent le feu
Fabian Schär : «Je viens de vivre parmi les jours les plus terrifiants de ma vie»
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse