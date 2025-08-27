Skyguide a réalisé un résultat positif au premier semestre 2025. Le président de la société suisse de contrôle aérien exige toutefois des solutions du monde politique suisse pour garantir son financement à long terme.

Skyguide exige du monde politique des solutions financières - Gallery Au premier semestre 2025, les contrôleurs aériens de Skyguide ont aiguillé à nouveau autant d'avions qu'avant la pandémie de coronavirus et la ponctualité des vols a passé de 94,6% à 96% au cours de l'année écoulée (archives). Photo: ATS Face aux médias, le président du conseil d'administration de Skyguide, Aldo C. Schellenberg, a rappelé que la surveillance de l'espace aérien suisse était "d'une importance systémique" et qu'il appartenait donc au monde politique de trouver des solutions garantissant son financement à long terme. Photo: ATS Skyguide exige du monde politique des solutions financières - Gallery Au premier semestre 2025, les contrôleurs aériens de Skyguide ont aiguillé à nouveau autant d'avions qu'avant la pandémie de coronavirus et la ponctualité des vols a passé de 94,6% à 96% au cours de l'année écoulée (archives). Photo: ATS Face aux médias, le président du conseil d'administration de Skyguide, Aldo C. Schellenberg, a rappelé que la surveillance de l'espace aérien suisse était "d'une importance systémique" et qu'il appartenait donc au monde politique de trouver des solutions garantissant son financement à long terme. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

Les tarifs en cours dans l'Union européenne (UE) ne couvrent pas les coûts engendrés par des innovations internes à Skyguide, a prévenu son président du conseil d'administration, Aldo C. Schellenberg, mercredi face aux médias réunis à Kloten (ZH). Cette situation n'est pas durable, selon lui.

«Changer la donne est une question politique», a-t-il souligné en martelant que la surveillance du ciel suisse était «d'importance systémique». Et de rappeler que des motions parlementaires avaient été déposées à ce sujet aux Chambres fédérales.

Les bienfaits du projet de numérisation

Skyguide se veut rassurant sur l'avancement et le rendement de ses innovations. Ainsi, la société devrait avoir achevé en 2027 la structure programmatique du projet de numérisation «Virtual Center». Ce dernier sera autofinancé d'ici à son achèvement, assure l'entreprise.

Depuis 2017, «Virtual Center» a permis d'économiser 17 millions de francs par an dans certains domaines. La décision d'achever le projet sans avoir pu mettre en oeuvre l'ensemble de ses éléments suit les recommandations du Contrôle fédéral des finances. Les éléments restants doivent être mis en oeuvre en collaboration avec des prestataires informatiques.

En mai dernier, le Contrôle fédéral des finances tablait sur un bouclement du projet en 2031 au plus tôt et évoquait des «évolutions préoccupantes».

«Virtual Center» doit moderniser la structure informatique de Skyguide et lui permettre, notamment, de surveiller l'espace aérien depuis un seul site. Actuellement, chaque survol est contrôlé depuis Genève et Dübendorf (ZH). Cette donne ne changera probablement pas avant les années 2030, car Skyguide priorise davantage d'autres aspects du projet d'innovations, a expliqué le directeur général Alex Bristol.

Ponctualité en hausse et embellie financière

Au premier semestre de l'année en cours, les aiguilleurs du ciel ont eu davantage de travail qu'à la même période en 2024. Le nombre de vols aiguillés dans le ciel suisse a atteint 868'000 unités. Leur niveau est donc revenu à celui qui prévalait avant la pandémie de Covid-19.

En outre, la ponctualité des vols a aussi augmenté. Elle est passée de 94,6% de vols respectant l'horaire au premier semestre 2024 à 96% au cours des six premiers mois de 2025. La plupart des retards enregistrés au cours des six premiers mois de l'année en cours étaient liés à la météo, selon Skyguide.

La société suisse de contrôle aérien a réalisé un bénéfice de 8 millions de francs au premier semestre et s'attend à un bénéfice de 45 millions de francs sur l'ensemble de l'année. Elle se dit confiante de pouvoir rembourser à la Confédération, d'ici à 2029, un prêt de 250 millions perçu durant la pandémie. Skyguide devrait pour voir rembourser une tranche de 41 millions de francs en 2025.

L'an dernier, l'entreprise bouclait encore sur des pertes. Elle met ses prévisions favorables sur le compte de la hausse des taxes de survol, que la Commission européenne doit, cependant, encore entériner. «Dans le pire des cas, nous ne perdrions qu'un montant relativement faible», a assuré Aldo C. Schellenberg.