New-York Smartphone pliant et IA à gogo, Google dévoile ses derniers nés

ATS

20.8.2025 - 18:08

Google doit dévoiler mercredi à New York ses dernières créations en matière de téléphonie, de montres ou encore d'écouteurs, pour lesquelles il s'est employé à insuffler autant d'intelligence artificielle (IA) que possible à l'instar de ses concurrents.

La version pliante du smartphone de Google, le Pixel Pro Fold, devrait être disponible le 9 octobre pour environ 1800 francs (256 Go). (archives)
La version pliante du smartphone de Google, le Pixel Pro Fold, devrait être disponible le 9 octobre pour environ 1800 francs (256 Go). (archives)
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 18:08

20.08.2025, 18:21

Il a également relevé le défi du téléphone pliant – avec écran flexible -, lancé pour la première fois dans le monde il y a sept ans par une société chinoise disparue depuis.

Le groupe sud-coréen Samsung a présenté le 9 juillet la nouvelle génération de son propre modèle, le Z Fold7, avec l'objectif de développer ce segment encore très limité.

Mais c'est surtout, comme dans pratiquement tous les secteurs industriels actuellement, sur l'intelligence artificielle que Google a mis le paquet et, en particulier, sur son assistant IA baptisé Gemini.

«Gemini Live devient encore meilleur», a affirmé Tyler Kugler, directeur produits chez Google, lors d'une conférence avec des journalistes en amont de la présentation de New York.

Gemini en super-assistant

Avec le téléphone «Pixel 10, nous allons accroître encore davantage les capacités de la superposition visuelle», a-t-il poursuivi.

«Désormais, lorsque vous lui donnez accès à la caméra, Gemini non seulement voit ce que vous voyez mais il aide aussi avec des conseils et en mettant en évidence des éléments directement sur l'écran».

En guise d'exemple, il a raconté lors d'un déplacement à l'étranger sa confusion pour se garer face à une signalétique qui lui était inconnue et écrite en langue étrangère.

Craignant une amende, «j'ai sorti Gemini Live en utilisant la caméra, montrant ce que l'on voyait, les panneaux routiers, le marquage au sol et demandé ce qu'il convenait de faire», a expliqué M. Kugler.

Selon lui, l'assistant a «compris la réglementation locale» grâce à ces observations et «nous a dit que nous pouvions nous garer gratuitement pendant deux heures. Super facile».

D'après Google, Gemini peut également détecter l'humeur de la personne qui le sollicite (joie, anxiété, etc) «pour ajuster sa réponse en fonction».

La sortie du Pixel 10 est prévue à partir du 28 août, avec précommandes dès le 20.

La version pliante, le Pixel Pro Fold, devrait être disponible le 9 octobre pour 1.899 euros (256 Go). A cette même date est également programmée la commercialisation de la montre Pixel Watch 4 et des écouteurs Pixels Buds 2a.

