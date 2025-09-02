  1. Clients Privés
Economie SMG annonce sa cotation à la Bourse suisse

ATS

2.9.2025 - 07:46

Coentreprise de TX Group, La Mobilière, Ringier et General Atlantic, Swiss Marketplace Group (SMG) a annoncé mardi sa cotation à la Bourse suisse. La date de l'introduction dépendra notamment des conditions du marché.

TX Group a fondé SMG Swiss Marketplace Group en 2021 en collaboration avec l'assureur coopératif bernois La Mobilière, l'éditeur argovien Ringier et la société d'investissement américaine General Atlantic (archives).
TX Group a fondé SMG Swiss Marketplace Group en 2021 en collaboration avec l'assureur coopératif bernois La Mobilière, l'éditeur argovien Ringier et la société d'investissement américaine General Atlantic (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 07:46

02.09.2025, 07:50

«TX Group est convaincu des perspectives à long terme de SMG, tant en termes de flux de trésorerie que de performance, et ne vendra aucune action dans le cadre de l'introduction en Bourse prévue», indique un communiqué.

Le niveau de flottant est indiqué garanti à au moins 20%. TX Group conservera toutes ses parts. La Mobilière et Ringier serviront les titres à souscrire.

TX Group a fondé SMG Swiss Marketplace Group en 2021 en collaboration avec l'assureur coopératif bernois La Mobilière, l'éditeur argovien Ringier et la société d'investissement américaine General Atlantic, et y a intégré Homegate, Ricardo, Tutti et car4you. TX Group détient 30,7% de SMG.

