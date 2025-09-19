  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Internet SMG remanie son conseil d'administration avant l'IPO

ATS

19.9.2025 - 07:20

L'opérateur de plateformes de petites annonces Swiss Marketplace Group (SMG) procède à des changement dans son conseil d'administration, alors que l'entreprise zurichoise s'apprête à faire ses premiers pas en Bourse ce vendredi. L'organe de surveillance, toujours présidé par Jörn Nikolay, accueille quatre nouveaux membres.

Le logo du Swiss Marketplace Group, une entreprise suisse qui exploite différentes plateformes Internet, notamment des places de marché virtuelles, photographié le lundi 30 juin 2025 à Zurich Oerlikon. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Le logo du Swiss Marketplace Group, une entreprise suisse qui exploite différentes plateformes Internet, notamment des places de marché virtuelles, photographié le lundi 30 juin 2025 à Zurich Oerlikon. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 07:20

Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen rejoignent le conseil en qualité d'administrateurs indépendants, précise un communiqué diffusé vendredi. Le trio siège déjà dans d'autres organes de surveillance. Malte Krüger est conseiller indépendant pour SMG depuis 2022.

Barbara Stamm siègera en qualité de représentante de l'assureur La Mobilière, qui reste actionnaire malgré la vente d'un paquet d'action dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO) de SMG. Le groupe de presse Ringier a également cédé des titres.

Le président de TX Group Pietro Supino et Mark Walder, patron de Ringier, continuent de siéger au conseil d'administration, composé désormais de sept personnes.

Les plus lus

Les Macron vont produire des «preuves photographiques» au tribunal
Qui est Callista Gingrich, la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Suisse?
France: «Le tueur à la rose» devant ses juges, 31 ans après les faits
Rashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record
Quand la pression économique prime sur la liberté d'expression
Progression de la Suisse et première depuis 11 ans en tête