L'opérateur de plateformes de petites annonces Swiss Marketplace Group (SMG) procède à des changement dans son conseil d'administration, alors que l'entreprise zurichoise s'apprête à faire ses premiers pas en Bourse ce vendredi. L'organe de surveillance, toujours présidé par Jörn Nikolay, accueille quatre nouveaux membres.

Le logo du Swiss Marketplace Group, une entreprise suisse qui exploite différentes plateformes Internet, notamment des places de marché virtuelles, photographié le lundi 30 juin 2025 à Zurich Oerlikon. (KEYSTONE/Ennio Leanza) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen rejoignent le conseil en qualité d'administrateurs indépendants, précise un communiqué diffusé vendredi. Le trio siège déjà dans d'autres organes de surveillance. Malte Krüger est conseiller indépendant pour SMG depuis 2022.

Barbara Stamm siègera en qualité de représentante de l'assureur La Mobilière, qui reste actionnaire malgré la vente d'un paquet d'action dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO) de SMG. Le groupe de presse Ringier a également cédé des titres.

Le président de TX Group Pietro Supino et Mark Walder, patron de Ringier, continuent de siéger au conseil d'administration, composé désormais de sept personnes.