Le géant japonais des investissements dans la tech SoftBank et la société américaine OpenAI vont former une coentreprise. L'alliance a pour but d'offrir une intelligence artificielle avancée aux entreprises nippones, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Embarassé par l'éclosion de la jeune pousse chinoise DeepSeek, le concepteur américain de ChatGPT s'associe au nippon SoftBank pour lancer Deep research. (archive) ATS

Keystone-SDA, afp ATS

«Un protocole d'accord vient d'être officiellement signé entre SoftBank et Open AI en vue de la création d'une coentreprise à parts égales», a déclaré le directeur général du groupe nippon, Masayoshi Son, en présentant un nouveau produit d'IA appelé «Cristal». Dans une déclaration commune des deux entreprises, l'investisseur technologique japonais SoftBank annonce qu'il «dépensera 3 milliards de dollars par an pour déployer les solutions d'OpenAI dans les entreprises de son groupe».

Lors d'un forum réunissant quelque 500 entreprises japonaises, M. Son – tenant une boule de cristal violette dans sa main – a déclaré que «Cristal» utiliserait l'IA pour fournir un service d'assistance personnalisé aux entreprises en analysant en temps réel les données du système, les rapports, les courriers électroniques et les réunions. La coentreprise «servira de tremplin pour l'introduction d'agents d'IA adaptés aux besoins uniques des entreprises japonaises tout en établissant un modèle pour une adoption au niveau mondial», selon le communiqué.

SoftBank et OpenAI sont déjà associés au sein de «Stargate», un nouveau projet comprenant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars dans des infrastructures d'intelligence artificielle aux Etats-Unis, récemment dévoilé par le président américain Donald Trump. Cette annonce intervient alors que l'irruption de la start-up chinoise DeepSeek, qui propose un robot conversationnel puissant, développé à bas coûts et fonctionnant avec moins de ressources, remet en question le modèle économique du secteur.

Plus tôt dans la journée de lundi, OpenAI a dévoilé un nouvel outil pour ChatGPT, appelé «Recherche approfondie» ("Deep research» en anglais), qui «accomplit en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait de nombreuses heures à un humain».