Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accord Suisse-UE Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages

ATS

31.8.2025 - 11:51

Un accord sur l'électricité avec l'UE impliquerait la suppression des tarifs minimaux pour nombre d'installations photovoltaïques en Suisse. C'est ce qu'indique l'OFEN dans une lettre au conseiller national Benoît Gaillard (PS/VD).

La réforme du texte de loi aurait des conséquences pour les propriétaires de panneaux solaires (archives).
La réforme du texte de loi aurait des conséquences pour les propriétaires de panneaux solaires (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.08.2025, 11:51

31.08.2025, 14:49

Le Matin Dimanche et la Sonntagzeitung, qui révèlent l'information, affirment que la suppression de la disposition garantissant un tarif minimum concernerait les propriétaires qui injectent de l’électricité dans le réseau grâce à leurs installations solaires. Cela correspondrait à environ 250'000 propriétaires, soit près de 95% de toutes les installations du pays.

Selon l'Union européenne (UE), ces prix minimums fixes constituent une distorsion du marché. La population suisse avait accepté cette garantie légale l'an dernier à près de 69%, dans le cadre de la révision de la loi sur l'électricité.

Benoît Revaz ne peut ni confirmer ni infirmer les chiffres fournis par les deux journaux dominicaux. La situation peut en effet être très différente d’un producteur à l'autre en fonction du niveau d’autoconsommation.

Accepté par le peuple

La population suisse avait accepté cette garantie légale l'an dernier à près de 69%, dans le cadre de la révision de la loi sur l'électricité.

«Bien que le peuple ait clairement accepté la loi sur l'électricité pour développer les renouvelables, les propriétaires installant des panneaux solaires et les investisseurs risquent de perdre toute sécurité de planification et se retrouveront exposés aux fluctuations du marché. Cette insécurité s’ajouterait à celle des consommateurs, avec des risques de hausses de prix folles», critique Benoît Gaillard, dans une prise de position transmise à Keystone-ATS.

Benoît Revaz rappelle qu'à l'heure actuelle, les tarifs minimaux ne sont appliqués que si le distributeur et le producteur ne s’accordent pas sur le prix de reprise. Il précise par ailleurs qu'il demeurerait dans le système une obligation de reprise. En cas de modification de la loi, elle incomberait au fournisseur de l’approvisionnement de base au lieu du gestionnaire d'un réseau de distribution.

Plus «d'origine suisse» obligatoire

Dans le cadre de son projet de mise en oeuvre, le Conseil fédéral propose par ailleurs la suppression de l'origine indigène obligatoire dans les parts minimales de production. Actuellement, les fournisseurs doivent proposer aux ménages au moins 20% d'électricité renouvelable produite en Suisse.

En cas de modification de la loi sur l'approvisionnement en électricité, une production indigène serait toujours possible concernant ces parts minimales, mais plus obligatoire, précise M. Revaz. L'UE veut ainsi éviter des entraves et des discriminations dans l'accès au marché.

L'accord sur l'électricité fait partie du paquet d'accords bilatéraux avec l’UE, actuellement en négociation. L'UDC est à l'heure actuelle le seul parti à le rejeter en bloc, y compris l'accord sur l’électricité.

Les plus lus

Lausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia
Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages
La grand-tante du petit Grégory convoquée devant la justice vendredi
«C'est un peu le cirque» - Des joueurs voient rouge !