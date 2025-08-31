Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages

Un accord sur l'électricité avec l'UE impliquerait la suppression des tarifs minimaux pour nombre d'installations photovoltaïques en Suisse. C'est ce qu'indique l'OFEN dans une lettre au conseiller national Benoît Gaillard (PS/VD).

La réforme du texte de loi aurait des conséquences pour les propriétaires de panneaux solaires (archives). ATS

Le Matin Dimanche et la Sonntagzeitung, qui révèlent l'information, affirment que la suppression de la disposition garantissant un tarif minimum concernerait les propriétaires qui injectent de l’électricité dans le réseau grâce à leurs installations solaires. Cela correspondrait à environ 250'000 propriétaires, soit près de 95% de toutes les installations du pays.

Selon l'Union européenne (UE), ces prix minimums fixes constituent une distorsion du marché. La population suisse avait accepté cette garantie légale l'an dernier à près de 69%, dans le cadre de la révision de la loi sur l'électricité.

Benoît Revaz ne peut ni confirmer ni infirmer les chiffres fournis par les deux journaux dominicaux. La situation peut en effet être très différente d’un producteur à l'autre en fonction du niveau d’autoconsommation.

Accepté par le peuple

«Bien que le peuple ait clairement accepté la loi sur l'électricité pour développer les renouvelables, les propriétaires installant des panneaux solaires et les investisseurs risquent de perdre toute sécurité de planification et se retrouveront exposés aux fluctuations du marché. Cette insécurité s’ajouterait à celle des consommateurs, avec des risques de hausses de prix folles», critique Benoît Gaillard, dans une prise de position transmise à Keystone-ATS.

Benoît Revaz rappelle qu'à l'heure actuelle, les tarifs minimaux ne sont appliqués que si le distributeur et le producteur ne s’accordent pas sur le prix de reprise. Il précise par ailleurs qu'il demeurerait dans le système une obligation de reprise. En cas de modification de la loi, elle incomberait au fournisseur de l’approvisionnement de base au lieu du gestionnaire d'un réseau de distribution.

Plus «d'origine suisse» obligatoire

Dans le cadre de son projet de mise en oeuvre, le Conseil fédéral propose par ailleurs la suppression de l'origine indigène obligatoire dans les parts minimales de production. Actuellement, les fournisseurs doivent proposer aux ménages au moins 20% d'électricité renouvelable produite en Suisse.

En cas de modification de la loi sur l'approvisionnement en électricité, une production indigène serait toujours possible concernant ces parts minimales, mais plus obligatoire, précise M. Revaz. L'UE veut ainsi éviter des entraves et des discriminations dans l'accès au marché.

L'accord sur l'électricité fait partie du paquet d'accords bilatéraux avec l’UE, actuellement en négociation. L'UDC est à l'heure actuelle le seul parti à le rejeter en bloc, y compris l'accord sur l’électricité.