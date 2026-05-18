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Économie Sonova contrarié par les changes en 2025/26

ATS

18.5.2026 - 09:56

Le spécialiste de l'audition Sonova a enregistré sur son exercice décalé 2025/26, clos fin mars, une érosion de 0,2% sur un an de son chiffre d'affaires à 3,61 milliards de francs.

Le propriétaire des marques Phonak, Unitron ou encore AudioNova revendique des gains de parts de marché sur l'exercice décalé écoulé. (archive)
Le propriétaire des marques Phonak, Unitron ou encore AudioNova revendique des gains de parts de marché sur l'exercice décalé écoulé. (archive)
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:56

18.05.2026, 10:00

La base de comparaison avait au préalable été apurée des résultats de ses activités grand-public, comprenant notamment les casques Sennheiser et mises à l'encan il y a deux mois. Hors effets de change et de périmètre, le groupe de Stäfa se calcule une croissance de 5,9%.

Sur le plan opérationnel, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a fondu de 5,8% à 724,20 millions. Ajusté de tout élément considéré perturbant, cet indicateur de rentabilité aurait bondi de 17,3% à 811,2 millions, indique le rapport annuel publié lundi.

Le bénéfice net s'est affaissé de 3,4% à 546,0 millions. La performance comble confortablement les attentes des analystes consultés par l'agence AWP. Les recettes étaient en moyenne attendues à 3,61 milliards, la croissance en monnaies locales à 5,5%, l'Ebitda ajusté à 811 millions et le bénéfice net à 534 millions.

La direction table pour l'exercice en cours sur une croissance des ventes de 5% à 8%, assortie d'un excédent opérationnel avant charges d'intérêt et impôts (Ebit) en hausse de 7% à 10%, à changes constants.

Les actionnaires se verront proposer un dividende de 4,70 francs par action, agrémenté de 30 centimes sur un an, alors que les analystes tablaient plutôt sur une réduction.

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