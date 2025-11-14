  1. Clients Privés
Aides auditives Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

ATS

14.11.2025 - 07:41

La feuille de route pour l'ensemble de l'exercice demeure inchangée. Hors effet de changes, les recettes doivent ainsi progresser de 5 à 9% et l'Ebita ajusté de 14 à 18%.
La feuille de route pour l'ensemble de l'exercice demeure inchangée. Hors effet de changes, les recettes doivent ainsi progresser de 5 à 9% et l'Ebita ajusté de 14 à 18%.
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 07:41

14.11.2025, 07:42

Le groupe zurichois attribue dans son pointage vendredi l'accès de faiblesse des recettes à des effets de changes, sans lesquels celles-ci auraient progressé de 4,0%.

La marge brute opérationnelle (Ebit) a fondu d'un point complet de pourcentage à 15,8%, pour un résultat afférent de 287,5 millions. Hors facteurs jugés non récurrents, la marge aurait progressé d'une quarantaine de points de base à 17,4%.

La nouvelle équipe de direction composée d'Eric Bernard à la baguette et Elodie Carr-Cingari aux finances a décidé des «modifications organisationnelles» dans les unités Instruments auditifs et Soins audiologiques, destinées à les repositionner sur la voie de la croissance.

Si la croissance en monnaies locales comble les attentes des analystes consultés par AWP, le bénéfice net manque clairement le coche. Le consensus en la matière prévoyait un gain de plus de 230 millions.

La feuille de route pour l'ensemble de l'exercice demeure inchangée. Hors effet de changes, les recettes doivent ainsi progresser de 5 à 9% et l'Ebita ajusté de 14 à 18%. Les effets de changes risquent toutefois de peser à hauteur de 6 points de pourcentage sur le chiffre d'affaires et 13 ou 14 points sur l'Ebita ajusté.

