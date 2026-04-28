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Internet et logiciels Spotify atteint 761 millions d'utilisateurs actifs au 1er trimestre

ATS

28.4.2026 - 12:54

Le géant suédois de la musique en ligne Spotify comptait 761 millions d'utilisateurs actifs à la fin du premier trimestre. (archive)
Le géant suédois de la musique en ligne Spotify comptait 761 millions d'utilisateurs actifs à la fin du premier trimestre. (archive)
ATS

Le géant suédois de la musique en ligne Spotify comptait 761 millions d'utilisateurs actifs à la fin du premier trimestre, soit 10 millions de plus qu'au trimestre précédent et deux millions de plus que ses prévisions, a-t-il annoncé mardi.

Keystone-SDA

28.04.2026, 12:54

Il totalisait 293 millions d'abonnés payants, soit trois millions de plus qu'au trimestre précédent, un résultat conforme à ses anticipations.

Son bénéfice d'exploitation trimestriel a, lui, bondi de 40% sur un an à 715 millions d'euros, a précisé le groupe dans son communiqué.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 4,53 milliards d'euros, conforme aux anticipations.

Ces résultats «renforcent notre confiance dans la croissance soutenue du nombre d'utilisateurs et d'abonnés, dans un faible taux de désabonnement et dans la poursuite de l'amélioration du chiffre d'affaires et des marges», a commenté Alex Norström, co-directeur général du groupe cité dans le communiqué.

Le cofondateur de Spotify Daniel Ek a passé la main au 1er janvier à la tête de l'entreprise à M. Norström et à Gustav Söderström, deux dirigeants déjà en place dans le groupe.

M. Ek continue cependant de jouer un rôle actif dans la direction en tant que président exécutif du groupe.

Pour le deuxième trimestre 2026, Spotify anticipe 17 millions de nouveaux utilisateurs actifs par rapport au trimestre précédent et de 6 millions d'abonnés payants.

«Nous estimons que l'entreprise est bien placée pour afficher une croissance et des marges accrues en 2026, grâce aux réinvestissements que nous effectuons pour soutenir notre potentiel à long terme», écrit l'entreprise dans son rapport trimestriel.

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