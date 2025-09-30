Daniel Ek, fondateur suédois de la plateforme de musique en ligne Spotify, va quitter son poste de directeur général. Il reprendra celui de président exécutif à partir du 1er janvier 2026, laissant sa place à un tandem, a annoncé mardi le géant du streaming.

Daniel Ek, ici à l'image, a cofondé Spotify avec Martin Lorentzon en 2006 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Alex Norström, directeur commercial, et Gustav Söderström, directeur des produits et de la technologie, prendront la relève et partageront le poste de directeur général, a précisé Spotify dans un communiqué.

«Ce changement correspond simplement à la manière dont nous fonctionnons déjà. En tant que président exécutif, je me concentrerai sur le développement à long terme de la société», a commenté Daniel Ek.

«Au cours des dernières années, j'ai confié une grande partie de la gestion quotidienne et de la direction stratégique de Spotify à Alex et Gustav», a-t-il ajouté.

Daniel Ek a cofondé Spotify avec Martin Lorentzon en 2006, et la société, qui a fait son entrée à la Bourse de New York en 2018, affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 149 milliards de dollars (environ 127 milliards d'euros).

Après cette annonce, l'action chutait de plus de 3% dans les échanges avant l'ouverture du marché à New York.

Spotify compte plus de 700 millions d'utilisateurs, a relevé M. Ek.

Le groupe a enregistré son premier bénéfice net annuel en 2024, à 1,1 milliard d'euros.

Chauve, barbu et habillé de manière décontractée, généralement en baskets, t-shirt et veste, le Suédois, connu pour son style réservé et son pragmatisme, a déclaré qu'il continuerait à jouer un rôle de premier plan chez Spotify.

«En tant que président exécutif, je me concentrerai sur la trajectoire à long terme de l'entreprise et veillerai, par mon implication, à maintenir un lien étroit entre le conseil d'administration et nos codirecteurs généraux», a-t-il promis.