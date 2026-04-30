Le groupe de presse fribourgeois St-Paul Médias (SPM) se restructure et supprime 18 postes en équivalents plein temps (EPT). Ses trois titres, La Liberté, La Gruyère et La Broye Hebdo, ne formeront désormais plus qu'une rédaction commune sur trois sites.

St-Paul Médias doit prendre des mesures «nécessaires pour garantir la viabilité de ses trois titres», le Messager ayant déjà disparu à fin 2025 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La rédaction unique sera répartie entre Fribourg, Bulle et Payerne (VD). «St-Paul Médias SA (SPM) doit prendre des mesures douloureuses, mais nécessaires pour garantir la viabilité de ses trois titres», a indiqué jeudi Martial Pasquier, président du conseil d’administration de l'éditeur, sur le site de La Liberté.

Le personnel de SPM a été informé en matinée de la restructuration, qualifiée d'"inédite dans l'histoire des journaux du groupe». Les décisions, présentées par Martial Pasquier et la direction, doivent prendre effet au début de l'an prochain. Elles concernent tant le personnel que l’offre et l’organisation des équipes.

La réorganisation devrait conduire à la suppression de 18 EPT, à savoir 13 dans les rédactions et 5 au marketing.