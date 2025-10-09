  1. Clients Privés
Matériel ferroviaire Stadler conçoit deux trains à hydrogène pour les pentes de l'Etna

ATS

9.10.2025 - 09:53

Stadler Rail a paraphé un contrat avec l'opérateur Ferrovia Circumetnea – exploitant une ligne entre les localités siciliennes de Paternò et Riposté. Le fabricant de matériel ferroviaire thurgovien va concevoir et livrer dans un premier temps deux trains à hydrogène.

Stadler devrait livrer au total quinze trains à hydrogène à Ferrovia Circumetnea (archives).
Stadler devrait livrer au total quinze trains à hydrogène à Ferrovia Circumetnea (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 09:53

09.10.2025, 09:58

Sans s'épancher sur les contours financiers de la transaction, le communiqué de l'industriel précise jeudi que les rames seront assemblées dans les ateliers de Bussnang. Destinés à rouler sur des voies étroites autour de l'Etna, les trains se composeront de deux voitures passagers offrant 147 places dont 87 assises et d'une motrice centrale.

Conclu à la foire Expo Ferrovia de Milan la semaine dernière, l'accord comprend une option pour 13 compositions du même type. Le premier volet inclut en outre cinq ans de maintenance et de pièces de rechanges.

