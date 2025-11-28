  1. Clients Privés
Matériel ferroviaire Stadler conteste le choix de Siemens par les CFF devant la justice

ATS

28.11.2025 - 09:39

Stadler a déposé jeudi un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision des CFF de confier à son concurrent allemand Siemens Mobility un contrat de 2,1 milliards de francs pour 116 trains à deux niveaux.

Stadler Rail assure que la différence de prix par rapport à l'offre de Siemens n'est que de 0,6% (archives).
Stadler Rail assure que la différence de prix par rapport à l'offre de Siemens n'est que de 0,6% (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 09:39

28.11.2025, 09:48

«Même après une analyse approfondie des documents disponibles, Stadler ne peut pas comprendre les points d'évaluation et la décision d'attribution qui en résulte», a estimé le constructeur de matériel roulant vendredi.

Le 7 novembre dernier, le groupe thurgovien avait exprimé sa déception peu après l'annonce de l'attribution à l'allemand Siemens Mobility de ce marché de 2,1 milliards de francs. Le patron des CFF, Vincent Ducrot, assurait lui être «prendre des précautions très importantes» dans ce type d'appel d'offres et se montrait confiant face à d'éventuels recours.

De son côté, Stadler Rail «est arrivé à la conclusion que la décision d'attribution devait être examinée par le Tribunal administratif fédéral en tant qu'instance indépendante, afin de garantir la transparence exigée par le public.»

L'entreprise alémanique a rappelé que «la différence de prix par rapport à l'offre retenue n'est que de 0,6%.» Selon elle, son offre, «basée sur le train à deux niveaux KISS qui a fait ses preuves en exploitation commerciale quotidienne, a été sous-évaluée par rapport à un train qui n'existe que sur papier».

De plus, «il n'est pas compréhensible pour Stadler que l'offre gagnante ait pu se démarquer dans des critères d'évaluation tels que les coûts d'exploitation, la qualité, la maintenance, la durabilité ou les contrats de service.»

Stadler se dit «fortement attachée à son marché domestique et aux CFF».

