Transport ferroviaire Stadler décroche une commande de 150 millions de la Zentralbahn

ATS

8.9.2025 - 16:33

Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler Rail a décroché une commande de la part de la société de chemin de fer Zentralbahn (ZB). Le montant global de l'investissement est de 150 millions de francs environ.

Zentralbahn (ZB) a commandé à Stadler un total de huit rames. (archive)
Zentralbahn (ZB) a commandé à Stadler un total de huit rames. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.09.2025, 16:33

08.09.2025, 16:39

ZB a commandé un total de huit rames pour les lignes Lucerne-Interlaken et Lucerne-Engelberg, a précisé lundi le thurgovien dans un communiqué

Les rames commandées sont de type ADLEF et FINK. Elles seront construites à Bussnang. La ZB mise depuis des années déjà sur ce genre de rames.

