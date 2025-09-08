Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler Rail a décroché une commande de la part de la société de chemin de fer Zentralbahn (ZB). Le montant global de l'investissement est de 150 millions de francs environ.

Zentralbahn (ZB) a commandé à Stadler un total de huit rames. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

ZB a commandé un total de huit rames pour les lignes Lucerne-Interlaken et Lucerne-Engelberg, a précisé lundi le thurgovien dans un communiqué

Les rames commandées sont de type ADLEF et FINK. Elles seront construites à Bussnang. La ZB mise depuis des années déjà sur ce genre de rames.