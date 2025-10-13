Pour répondre à la hausse du nombre de passagers sur le réseau express régional (S-Bahn) Rhin-Ruhr dans l'ouest de l'Allemagne, Stadler Rail va rallonger des trains de type FLIRT. Aucun montant n'a été dévoilé.

La transformation des trains de Stadler Rail est prévue entre 2027 et 2029 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La compagnie Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verra ses sept trains à trois voitures fabriqués par Stadler être rallongés de deux wagons supplémentaires.cselon le communiqué du fabricant thurgovien de matériel roulant paru lundi.

A terme, les trains compteront 296 places assises contre 180 actuellement. Ils circulent entre les grandes villes d'Essen, de Dortmund et de Wuppertal.