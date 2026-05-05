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Matériel ferroviaire Stadler livre des trains Flirt polonais à une compagnie de Varsovie

ATS

5.5.2026 - 13:07

La branche polonaise du fabricant thurgovien de matériel roulant Stadler Rail a fabriqué et livré neuf trains Flirt à la compagnie ferroviaire Koleje Mazowieckie, qui exploite déjà 71 trains de ce type.

Stadler Rail a livré des trains Flirt à une compagnie de Varsovie. (archive)
Stadler Rail a livré des trains Flirt à une compagnie de Varsovie. (archive)
ATS

Keystone-SDA

05.05.2026, 13:07

05.05.2026, 13:16

La fabrication se déroule dans l'usine de Siedlce, dans l'est du pays, où ont déjà été produites les autres rames commandées. «Nous tournons à plein régime, avec un véhicule qui sort de la chaîne de production chaque semaine», a assuré Radoslaw Banach, directeur général de Stadler Polska, cité dans le communiqué.

Les nouveaux engins circuleront dès mai notamment entre Varsovie et les villes de Deblin et Skierniewice. Cette année, 53 trains Flirt produits à Siedlce doivent rejoindre l'entreprise de Varsovie, qui a reçu des financements européens.

D'ici la fin de l'année, la flotte de Koleje Mazowieckie comptera plus de 120 trains Flirt, qui peuvent transporter 582 passagers, dont 261 assis et rouler jusqu'à 160 km/h.

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