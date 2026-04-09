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Matériel ferroviaire Stadler Rail décroche une commande pour 30 millions au Gornergrat

ATS

9.4.2026 - 09:47

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a obtenu de Gornergrat Bahn une commande pour quatre nouvelles combinaisons à crémaillère Polaris, destinées à circuler entre Zermatt et le Gornegrat, pour environ 30 millions de francs.

Stadler Rail a obtenu de Gornergrat Bahn une commande pour quatre nouvelles combinaisons à crémaillère Polaris. (archive)
Stadler Rail a obtenu de Gornergrat Bahn une commande pour quatre nouvelles combinaisons à crémaillère Polaris. (archive)
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 09:47

09.04.2026, 09:51

Filiale de BVZ Holding, Gornergrat Bahn avait déjà commandé à l'industriel thurgovien cinq trains entre 2019 et 2024, rappelle un communiqué diffusé jeudi. La livraison des quatre nouvelles compositions doit survenir à l'automne 2028. La production sera assurée au siège de Stadler Rail à Bussnang.

BVZ de son côté indique avoir réservé le montant pour cette transaction dès le mois de mars. L'opération s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement plus large, comprenant à l'horizon 2032 l'injection de 200 millions pour le renouvellement des infrastructures et du matériel roulant, entre autres.

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