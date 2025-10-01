  1. Clients Privés
En Allemagne Stadler Rail décroche une commande pour 36 trains

ATS

1.10.2025 - 09:28

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a décroché auprès de l'association des transports Rhein-Ruhr (VRR) une commande pour 36 trains régionaux de la famille Flirt.

La mise en service des premières rames est agendée pour fin 2029. (archive)
La mise en service des premières rames est agendée pour fin 2029. (archive)
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:28

01.10.2025, 09:45

La firme de Bussnang ne s'aventure guère dans son communiqué mercredi sur les contours financiers de l'opération.

Les compositions de trois voitures offriront 180 places assises chacune, en plus d'espaces pour poussettes, vélos et autres encombrants. Ils circuleront sur les futures lignes S 5 et S 8, dont la mise en service est agendée à décembre 2029, ainsi que RE 41, un an plus tard.

