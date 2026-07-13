Le constructeur ferroviaire Stadler Rail a remporté un contrat en Allemagne pour moderniser sept trains Flirt de la société Benex. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Le constructeur ferroviaire Stadler Rail a remporté un contrat en Allemagne pour moderniser sept trains Flirt de la société Benex. (archive).

Les travaux débuteront à l'été dans les ateliers de Nordbahn à Hambourg et au site Stadler Rail de Berlin-Reinickendorf, a annoncé Stadler lundi

Les trains rénovés, en service depuis 2014, seront équipés de nouveaux aménagements intérieurs, de connexions sans fil et de prises USB et circuleront sur la ligne régionale 34 exploitée par Westfalenbahn à partir de décembre.