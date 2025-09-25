  1. Clients Privés
Gastronomie Starbucks va fermer des cafés en Suisse

ATS

25.9.2025 - 15:17

Les mesures d'économie annoncées par le groupe Starbucks n'épargneront pas la Suisse. La chaîne de cafés va fermer des succursales dans le pays, celles dont la fréquentation est jugée insuffisante ou sans perspective économique à long terme.

Starbucks va fermer des succursales dans le pays, celles dont la fréquentation est jugée insuffisante ou sans perspective économique à long terme. (archive)
Starbucks va fermer des succursales dans le pays, celles dont la fréquentation est jugée insuffisante ou sans perspective économique à long terme. (archive)
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 15:17

25.09.2025, 15:20

Interrogé jeudi par l'agence AWP, le géant américain n'a pas souhaité préciser quelles succursales allaient être sacrifiées ni le nombre d'emplois concernés, tout comme les dates de fermeture. Les employés seront relocalisés ou, lorsque ce ne sera pas possible, recevront une indemnité de licenciement et d'autres formes d'aide non pécunières.

Starbucks entend se concentrer sur les sites rentables. Début 2024, la chaîne revendiquait 57 cafés en Suisse.

Starbucks a lancé un vaste plan de restructuration à l'échelle mondiale. Rien qu'en Amérique du Nord, le groupe prévoit de réduire de 1% le nombre de sites en 2025 déjà. Des inaugurations sont néanmoins prévues, par exemple en Europe où 150 succursales doivent voir le jour ces prochains mois, dont une dans la commune bernoise très touristique d'Interlaken, en début d'année prochaine.

Starbucks va également couper dans ses effectifs hors points de vente. Globalement, 900 emplois non liés aux succursales seront biffés.

