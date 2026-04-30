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Zone euro Statu quo : la Banque centrale européenne maintient ses trois taux inchangés

ATS

30.4.2026 - 15:49

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé, à l'instar des autres grandes institutions occidentales, de maintenir ses taux directeurs inchangés jeudi, justifiant une approche prudente face à la montée des pressions sur les prix et l'activité dans la zone euro.

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés. (archive)
La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés. (archive)
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 15:49

30.04.2026, 16:16

Le taux de dépôt, qui sert de référence, est resté à 2%, comme depuis juin dernier. Ce statu quo monétaire était attendu, mais la BCE avertit que «les risques» d'une inflation en hausse et d'une croissance en baisse «se sont intensifiés», selon son communiqué de décisions.

Les effets de la guerre au Moyen-Orient sur l'inflation à moyen terme et l'activité économique «dépendront de l'intensité et de la durée du choc sur les prix de l'énergie et de l'ampleur de ses effets indirects et de second tour», par exemple sur les salaires et les prix des entreprises, ajoute la BCE dans son communiqué.

Plus la guerre va durer, plus les prix de l'énergie resteront élevés, et plus l'impact sur l'inflation et l'économie sera important.

Inflation : objectif 2%

La BCE ne fournit pas d'indication sur un prochain changement de cap de sa politique monétaire, mais réaffirme qu'elle est déterminée à «assurer la stabilisation de l'inflation au niveau de l'objectif de 2% à moyen terme».

Le Conseil des gouverneurs «surveillera de près la situation», a-t-elle précisé. Ce nouvel élément de sa communication laisse entendre que l'institution ne va pas rester immobile en cas de détérioration de la situation économique.

Les dernières statistiques sur la zone tombées jeudi en pleine réunion de politique monétaire ont de quoi l'inquiéter: l'inflation s'est de nouveau accélérée en avril, à 3%, son plus haut niveau depuis septembre 2023 et après 2,6% en mars, a indiqué Eurostat.

Et la croissance économique a été quasiment nulle (0,1%) au premier trimestre dans la zone, déjouant les attentes des économistes.

Les prix élevés de l'énergie pèsent de plus en plus sur la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, a noté Eurostat.

«C'est un choc pétrolier». La Suisse rattrapée par l'inflation, mais pour combien de temps ?

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La forte baisse d'autres indicateurs avancés, comme les indices PMI des directeurs d'achats en avril, suggère que «la production économique pourrait en réalité se contracter au deuxième trimestre si les prix de l'énergie restent élevés», note Commerzbank.

Les banquiers centraux se sont réunis autour de la présidente de la BCE Christine Lagarde sans savoir si les négociations entre Iraniens et Américains pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient allaient reprendre et en plein blocage au sujet de l'accès au détroit d'Ormuz.

La fermeture de cette voie stratégique, par laquelle transitent en temps normal près de 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, a provoqué la hausse brutale des prix de l'énergie, sans toutefois atteindre les scénarios les plus pessimistes envisagés par la BCE.

Risque de stagflation

Les autres grandes banques centrales occidentales ont aussi opté pour l'immobilisme.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) a sans surprise maintenu mercredi ses taux directeurs dans la fourchette de 3,50% à 3,75%, comme depuis décembre, attendant de voir comment la première économie mondiale encaisse la guerre au Moyen-Orient.

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son principal taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, comme attendu. La conférence de presse de Mme Lagarde, jeudi après-midi, sera particulièrement surveillée par les marchés, qui chercheront des signaux concernant une possible hausse des taux en juin, leur scénario privilégié à ce jour.

Les attentes d'inflation des ménages sur douze mois ont grimpé à 4% en mars, contre 2,5% en février, d'après une enquête de la BCE.

Leurs anticipations à cinq ans sont cependant restées quasi inchangées, proches de 2%, ce que la BCE n'a pas manqué de rappeler jeudi dans son communiqué de décisions. La BCE «reste en bonne position pour faire face à l'incertitude actuelle», a-t-elle souligné.

Face à ce qui s'apparente à un «choc stagflationniste» en zone euro, mélange de stagnation économique et de hausse des prix, la BCE ne cherchera pas à «combattre un choc externe en aggravant le ralentissement économique» via un resserrement agressif des taux, estime Carsten Brzeski, économiste chez ING.

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