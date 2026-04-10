Stefano Gabbana, l'un des cofondateurs de la maison de couture italienne Dolce & Gabbana (D&G), a démissionné de son poste de président mais conserve ses fonctions créatives, a annoncé vendredi le groupe de luxe dans un communiqué.

M. Gabbana, 63 ans, qui avait cofondé la marque avec son partenaire de l'époque, Domenico Dolce, en 1985, a démissionné en décembre, selon Bloomberg, qui a été le premier à révéler l'information. ATS

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«Le groupe Dolce & Gabbana, dans le cadre d'un processus naturel d'évolution de son organisation et de sa gouvernance, confirme la démission de Stefano Gabbana de ses fonctions» au sein de toutes les sociétés du groupe «à compter du 1er janvier 2026», précise le communiqué.

«Ces démissions n'ont aucune incidence sur les activités créatives menées par Stefano Gabbana pour le groupe», ajoute D&G.

Selon un document officiel datant de janvier et consulté vendredi par l'AFP, le nouveau président de la maison de couture est son directeur général, Alfonso Dolce, frère de Domenico Dolce, l'autre cofondateur de D&G.

M. Gabbana, 63 ans, qui avait cofondé la marque avec son partenaire de l'époque, Domenico Dolce, en 1985, a démissionné en décembre, selon Bloomberg, qui a été le premier à révéler l'information.

Stefano Gabbana étudierait également les options concernant sa participation de 40% dans la société, alors que celle-ci entame un nouveau cycle de négociations avec ses créanciers bancaires afin de refinancer 450 millions d'euros de dette, selon la même source.

«En ce qui concerne la dette, la société n'a pour l'instant rien à déclarer, les négociations avec les banques étant toujours en cours», a souligné le groupe vendredi.

Nombre de grandes maisons de mode ont été mises sous pression ces dernières années en raison d'une crise du marché du luxe.

Domenico Dolce et Stefano Gabbana sont tous deux apparus en public après le défilé de prêt-à-porter féminin D&G qui s'est tenu fin février lors de la Semaine de la mode de Milan.

Ils forment l'un des duos de créateurs les plus prospères de la mode, puisant dans les racines siciliennes de M. Dolce pour créer des tenues près du corps qui ont séduit des stars telles que Madonna ou Monica Bellucci.