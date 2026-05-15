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Automobile Stellantis et Dongfeng vont produire des Peugeot et Jeep en Chine

ATS

15.5.2026 - 07:15

Le constructeur automobile Stellantis et le groupe chinois Dongfeng, son allié historique, vont relancer leur partenariat. Ils produiront ensemble en Chine des Peugeot et des Jeep destinées à la Chine et à l'exportation, a annoncé Stellantis vendredi.

Stellantis et Dongfeng sont alliés depuis 34 ans dans une coentreprise baptisée DPCA (archives).
Stellantis et Dongfeng sont alliés depuis 34 ans dans une coentreprise baptisée DPCA (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.05.2026, 07:15

15.05.2026, 07:16

Cette annonce intervient alors que, selon la presse, Stellantis envisagerait de vendre plusieurs usines sous-utilisées à Dongfeng – le site Citroën de La Janais, près de Rennes, un site à Cassino (Italie) et un site en Allemagne. Une délégation de Dongfeng a récemment visité le site breton, a confirmé un syndicaliste à l'AFP.

Alliés depuis 34 ans dans une coentreprise baptisée DPCA, Stellantis et Dongfeng vont produire ensemble, dans l'usine de DPCA à Wuhan, à partir de 2027, deux nouveaux véhicules Peugeot «à énergie nouvelle» (électrifiés) destinés à la Chine et au marché mondial, annonce le communiqué.

Ces modèles s'inspireront des concepts présentés par Stellantis au Salon automobile de Pékin en avril.

Les deux groupes produiront également à Wuhan deux Jeep tout-terrain hybrides rechargeables destinées aux marchés internationaux.

Aidé par la province du Hubei et la municipalité de Wuhan, ce projet représente un investissement total de plus de 8 milliards de yuans (environ 1 milliard d'euros), dont 130 millions d'euros apportés par Stellantis.

Ils ont aussi signé un «accord stratégique» pour une collaboration plus large, pour la production de modèles à vocation mondiale, sachant que Dongfeng n'est pour l'instant pas implanté en Europe.

«Stellantis et Dongfeng sont prêts à capitaliser davantage sur leurs atouts respectifs et à lancer de nouveaux véhicules intégrant des technologies électriques de pointe», a déclaré le DG de Stellantis Antonio Filosa, cité dans le communiqué.

L'objectif est de combiner les atouts des deux groupes pour apporter «un nouvel élan puissant à la transformation de DPCA», a commenté le président de Dongfeng Qing Yang.

Stellantis, qui par ailleurs s'est allié au jeune constructeur Leapmotor et compte vendre son usine de Madrid à leur coentreprise, redonne un nouveau souffle à cette alliance nouée en 1992, à l'époque pour produire des modèles pour le marché chinois. En 30 ans, DPCA a produit plus de 6 millions de véhicules mais avait périclité, sous la nouvelle concurrence chinois.

Dongfeng, groupe étatique qui fait partie des 10 plus grands constructeurs chinois, est entré en 2013 au capital de PSA, alors en grande difficultés, et détient actuellement 1,6% du groupe franco-italo-américain.

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