Automobile Stellantis s'engage à investir 13 milliards de dollars aux USA

ATS

15.10.2025 - 07:57

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé mardi avoir l'intention d'investir 13 milliards de dollars dans les quatre prochaines années aux Etats-Unis, ce qui devrait lui permettre d'augmenter de 50% sa production par rapport au niveau actuel.

Le groupe précise qu'il s'agit de son plus gros investissement unique en 100 ans d'histoire. (archive)
Le groupe précise qu'il s'agit de son plus gros investissement unique en 100 ans d'histoire. (archive)
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 07:57

15.10.2025, 08:14

Selon un communiqué, il compte notamment lancer cinq nouveaux véhicules et entreprendre «dix-neuf actions» au niveau de ses produits d'ici 2029, et créer ainsi plus de 5'000 emplois dans des usines de l'Illinois, de l'Ohio, du Michigan et de l'Indiana. Le groupe (Jeep, Chrysler, Citroën, Alfa Romeo, Peugeot, etc) précise qu'il s'agit de son plus gros investissement unique en 100 ans d'histoire.

Né de la fusion entre Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler en 2021, le groupe prévoit, entre autres, de relancer l'usine de Belvidere (Illinois) qui avait été un gros point de frictions lors des tractations sur l'accord social chez les trois grands constructeurs automobile – également Ford et General Motors – en 2023.

Une entente avait été trouvée entre directions et syndicats, puis validée par les adhérents, après une «grève historique» de plus de six semaines.

«Accélérer la croissance aux Etats-Unis a été ma principale priorité depuis mon premier jour. Le succès aux Etats-Unis n'est pas simplement positif pour Stellantis aux Etats-Unis – il nous rend plus forts partout», a commenté dans le communiqué Antonio Filosa, qui a pris les rênes du groupe en juin, six mois après l'éviction de Carlos Tavares.

L'enveloppe de 13 milliards de dollars inclut des dépenses de recherche et développement, des coûts d'approvisionnement ainsi que des financements destinés aux outils de production.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Stellantis bondissait de 5,48%, après avoir terminé la séance en recul de 2,56%.

