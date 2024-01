L’usine automobile Stellantis de Mulhouse, dans le Haut-Rhin (F), arrêtera son travail de nuit au début du mois de mars. Liée à la baisse du marché européen, cette décision entraînera la suppression de 600 emplois d’intérim sur l’ensemble du site.

L'usine automobile Stellantis de Mulhouse, dans le Haut-Rhin (F), arrêtera son travail de nuit au début du mois de mars. Cette décision entraînera la suppression de 600 emplois d'intérim sur l'ensemble du site qui fabrique notamment des Peugeot (illustration). ATS

«La direction de Stellantis Mulhouse a informé les représentants du personnel, lors du Comité social et économique de mercredi, de l'arrêt de la demi-équipe de nuit à partir du 4 mars», a annoncé la section CFE-CGC dans un communiqué. Et le syndicat de préciser que «près de 600 postes seront supprimés».

Ces suppressions concernent des emplois d'intérimaires au sein de la demi-équipe de nuit ainsi que dans les équipes de journée pour y laisser la place aux salariés permanents de nuit à reclasser, a précisé Ronald Laventin, délégué du syndicat CFDT, qui les a chiffrées à «630». Elles interviendront au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des contrats d'intérim.

«Baisse des marchés»

La direction du site a confirmé la décision d'arrêt de la demi-équipe et sa date d'effet, sans pouvoir annoncer le nombre de suppressions «qui est en train de se chiffrer», a dit son porte-parole. La mesure constitue «une adaptation de l'organisation de la production à l'évolution à la baisse des marchés», a-t-il souligné.

Elle ramènera la cadence quotidienne du site de 1030 à 830 véhicules. Les Peugeot 308 berline et break en motorisation thermique, hybride rechargeable et électrique, les Peugeot 408 et 508 et DS7 thermiques et hybrides sont concernées.

Embauches programmées

Selon les syndicats, cette mesure résulte de l'accumulation de plusieurs facteurs. Au recul tendanciel du marché européen s'ajoutent «la situation géopolitique et les prochaines élections, la baisse ou l'arrêt des aides financières en Europe pour les véhicules électriques et hybrides, notamment en Allemagne, ainsi qu'une concurrence tarifaire agressive», a énuméré la CFE-CGC.

La demi-équipe mulhousienne avait été installée fin août 2022. Son arrêt «ne remet pas en cause les 112 embauches en contrat à durée indéterminée qui sont programmées sur le site cette année», a souligné le porte-parole de Stellantis Mulhouse. Le site ramènera son nombre d'intérimaires «à un millier», pour un effectif de 4300 salariés permanents, a relevé M. Laventin, de la CFDT.

ATS