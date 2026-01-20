  1. Clients Privés
Strasbourg Nette baisse de la fréquentation du marché de Noël

ATS

20.1.2026 - 20:07

Le marché de Noël de Strasbourg a accueilli 3,05 millions de visiteurs le mois dernier, soit une baisse de 10% par rapport au record de l'année précédente, a annoncé mardi la mairie, invoquant l'impact du climat économique et géopolitique.

Le marché de Noël de Strasbourg a enregistré une nette baisse de la fréquentation en décembre dernier. (archives)
Le marché de Noël de Strasbourg a enregistré une nette baisse de la fréquentation en décembre dernier. (archives)
ATS

Keystone-SDA

20.01.2026, 20:07

20.01.2026, 20:11

L'édition 2024 s'était conclue sur un record historique de 3,4 millions de personnes pendant un mois de festivités, mais l'affluence avait aussi donné lieu à des critiques de la part des habitants, dénonçant un phénomène de surtourisme.

La baisse enregistrée l'an dernier, la première depuis la période du Covid, trouve son origine dans «l'état du monde, l'état des porte-monnaie, la volonté d'épargner plus que de consommer», a commenté devant la presse Guillaume Libsig, adjoint à la maire de Strasbourg responsable de l'organisation du marché.

«Le fait que notre fréquentation soit toujours extrêmement élevée, à plus de 3 millions de visiteurs, mais qu'on ait une forme de stabilité, nous rassure», a souligné son collègue chargé du tourisme, Joël Steffen.

Parmi les personnes venues découvrir les lumières de Noël dans la capitale alsacienne, beaucoup d'étrangers, avec une nouvelle augmentation de la présence des Espagnols, en plus des visiteurs allemands, américains, mais aussi turcs et chinois, selon la mairie.

Téléphones portables

Celle-ci a fondé ses calculs sur la présence de téléphones portables captés dans le centre-ville.

Un millier de membres des forces de l'ordre ont été mobilisés chaque jour, ainsi que des pompiers et des bénévoles de la Croix-Rouge.

Le marché de Noël 2018 avait été endeuillé par un attentat jihadiste, qui avait fait cinq morts et 11 blessés. Au tout début de l'édition 2025, une arme à feu avait été découverte à proximité immédiate du marché.

Pour les commerçants, la baisse de l'affluence s'est traduite par un recul du chiffre d'affaires. Les premières prévisions du syndicat des hôteliers et des restaurateurs de Strasbourg indiquent une baisse de 5 à 10% des rentrées d'argent pour le mois de décembre par rapport au même mois de l'année 2024.

Les commerçants vont chercher à allonger la période d'ouverture du marché pour l'édition 2026, alors que le marché prend fin traditionnellement le 24 décembre, a déclaré Jacques Chomentowski, président du syndicat local des hôteliers et restaurateurs.

