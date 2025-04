L'association 269 Life France, qui oeuvre "pour le respect des intérêts fondamentaux de tous les animaux", a organisé cette action pour Pâques (archives). ATS

Une vingtaine de militants de l'association 269 Life France ont mis en scène samedi à Strasbourg un «repas de Pâques à la française» pour dénoncer un «assassinat de masse» d'agneaux pour cette fête, a constaté un journaliste de l'AFP.

«Il faut savoir que le nombre d'agneaux abattus en France va doubler rien que pour cette fête archaïque. Notre message est clair et simple. Aucune religion, aucune tradition ne peut servir à justifier un assassinat de masse des êtres qui veulent vivre», a dit Jesper Ek, référent local de l'association 269 Life France, qui oeuvre «pour le respect des intérêts fondamentaux de tous les animaux».

La mise en scène est là pour choquer: on voit, en plein milieu de la place Kléber, à Strasbourg, deux personnes en train de manger autour d'une table tâchée de faux sang, et ce même faux sang giclant sur les convives.

Sur un plateau, une fausse tête de porc. «Éventrés conscients, écaillés à vif, harponnés asphyxiés, certains cris sont silencieux», peut-on lire sur un panneau. En toile de fond, un haut-parleur diffuse des sons semblables aux hurlements des animaux à l'abattoir.

«Non tu ne tueras point, non au repas sanglant au nom des religions, non au spécisme», crie une voix au microphone. L'idée de cette action, durant le weekend de Pâques, était d'utiliser ce contexte particulier, «cette religion majoritaire en France pour parler aussi des autres religions et des subventions liées à l'élevage», selon Jesper Ek.