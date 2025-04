Le spécialiste des implants dentaires Straumann a enregistré des ventes en hausse de 10,1% sur un an à 680,7 millions de francs au premier trimestre. La croissance organique est ressortie à 11%, précise l'entreprise bâloise mercredi.

Après une solide entame d'exercice, Straumann a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2024, anticipant notamment une croissance organique de ses revenus de près de 9% (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les régions Europe, Afrique et Moyen-Orient et Asie-Pacifique ont le plus contribué à la hausse des recettes, tandis que la croissance a été plus mesurée en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Les chiffres dépassent les prévisions du consensus AWP. Le chiffre d'affaires était en moyenne ciblé à 676 millions de francs tandis que la croissance était devisée à 9,7%.

Le groupe bâlois a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. La croissance organique est attendue aux alentours de 9% tandis que la marge opérationnelle au niveau de l'Ebit de base devrait s'étoffer de 30 à 60 points de base à taux de change constants.