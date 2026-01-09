  1. Clients Privés
Tendance inquiétante Suisse : le marché du travail a poursuivi sa dégradation en 2025 

ATS

9.1.2026 - 09:05

La situation sur le marché du travail en Suisse s'est encore dégradée l'an dernier, malgré une amorce d'embellie sur la première moitié de l'exercice. Le taux de chômage moyen s'est établi à 2,8%, contre 2,4% en 2024.

Le taux de chômage en Suisse a augmenté en 2025. (archive)
Le taux de chômage en Suisse a augmenté en 2025. (archive)
sda

Keystone-SDA

09.01.2026, 09:05

De 135'773 en janvier, le nombre de chômeurs a dans un premier temps reculé à 126'877 en juin, pour ensuite rebondir à 147'275 en décembre, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans un double pointage mensuel et annuel.

Le taux de chômage a ainsi culminé au mois de décembre à 3,1%, soit au-dessus de la marque des 3,0% qu'il s'était gardé de franchir depuis mai 2021.

Les économistes fédéraux devisent les recettes 2025 du fonds de compensation de l'assurance chômage à 8,39 milliards de francs, contre 8,86 milliards en 2024. Les dépenses de 8,71 milliards préfigurent un déficit de 0,32 milliard, à comparer avec un excédent de 1,43 milliard un an plus tôt.

