Redevance SSR Suisseculture alerte sur l’avenir de la profession artistique en Suisse

ATS

11.2.2026 - 14:06

La création culturelle professionnelle suisse est en danger, alerte Suisseculture. La faîtière s’inquiète des conséquences des coupes budgétaires, liées au plan d'austérité de la Confédération et de l’initiative visant à réduire la redevance SSR.

Estelle Revaz (à droite), présidente, et Alex Meszmer, directeur général de la faîtière Suisseculture : tous deux estiment que la création culturelle professionnelle en Suisse est en danger.
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 14:06

11.02.2026, 15:25

«La résilience des créateurs culturels est comme un élastique que l’on tire depuis des années – et qui est maintenant sur le point de se rompre», a déclaré mercredi Estelle Revaz, violoncelliste, conseillère nationale (PS/GE) et présidente de Suisseculture, lors d’une conférence de presse mercredi à Berne.

La profession artistique, insiste l’association, n’est pas un hobby: c’est un métier avec des responsabilités, des charges sociales et des risques existentiels.

Depuis près d’une décennie, il est connu que la sécurité sociale des créateurs professionnels en Suisse n’est pas assurée, ce qui est devenu particulièrement visible avec la pandémie de Covid.

Selon la dernière étude sur les revenus en 2021, le revenu moyen des artistes en Suisse a chuté depuis 2016 pour atteindre moins de 40’000 francs par an, soit 3333 francs par mois. «Il est pratiquement impossible de vivre décemment avec un tel revenu, sans parler de fonder une famille».

L’intelligence artificielle est un autre facteur de fragilisation. Une étude de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) de 2024 prévoit une baisse des revenus de 24% pour les musiciens et de 21% pour les professionnels de l’audiovisuel d’ici 2028. «La culture subit déjà les effets de l’IA, comme le montre la grève des doubleurs en Allemagne face à Netflix», souligne Suisseculture.

La Suisse, trop petite

La Suisse est trop petite pour garantir la survie de ses artistes, poursuit l'organisation. Pro Helvetia joue un rôle important dans la promotion de la culture suisse à l’étranger. Mais son budget est trop limité pour accomplir cette tâche jusqu’au bout.

A cela s’ajoute l’initiative SSR, qui vise à diminuer la redevance et, selon Estelle Revaz, «pénaliser en même temps la création culturelle suisse et sa visibilité».

La culture, note encore l’association, est un secteur transversal, impacté par 22 mesures du programme d’allègement budgétaire 2027, le programme d'économies de la Confédération. Mais les responsables politiques «continuent de parler de gel budgétaire plutôt que de coupes réelles».

Se connecter à l'UE

L’association plaide encore pour des connexions européennes via Europe créative. «Une association à part entière aux trois programmes importants pour la culture que sont Horizon, Erasmus+ et Europe créative est aussi prioritaire».

Ce dernier est un programme de l’UE, qui investit depuis 2014 dans la diversité culturelle européenne et soutient le secteur culturel et créatif. Pour la période 2021-2027, l’UE y consacre 2,4 milliards d’euros. La Suisse n’y participe toutefois pas. Suisseculture souhaite désormais obtenir, dans le cadre des Bilatérales III, une pleine association à Creative Europe.

Décisions politiques attendues en marsEstelle Revaz a souligné qu’il existe un certain consensus sur la scène politique s'agissant de l’importance de la culture. Mais: «Depuis des années, on accepte que l’élastique soit toujours davantage tendu.»

L’évolution se précisera lors de la session de printemps en mars, lorsque les deux Chambres du Parlement traiteront du programme d’allègement budgétaire 2027. En ce qui concerne les relations avec l’Europe, le Conseil fédéral prévoit d’apporter d’ici mars les derniers ajustements des Bilatérales III avant qu'elles ne passent devant les Chambres et le peuple.

«La diversité culturelle ne se limite pas aux projets phares, elle a besoin d’un terreau fertile pour survivre et se développer», insiste encore Suisseculture, l'organisation faîtière, qui regroupe une trentaine d'associations de créateurs artistiques, de professionnels des médias et des sociétés de droits d'auteur de Suisse.

