Industrie Sulzer a accru son bénéfice net l'an dernier

ATS

26.2.2026 - 08:33

Sulzer a accru sa rentabilité l'an dernier. Etoffant également ses revenus, le groupe industriel zurichois a engrangé un bénéfice net de 295,4 millions de francs, contre 265,4 millions en 2024.

L'industriel des flux a nettement renfloué sa rentabilité l'an dernier. (Archive)
L'industriel des flux a nettement renfloué sa rentabilité l'an dernier. (Archive)
ATS

Keystone-SDA

26.02.2026, 08:33

26.02.2026, 08:41

Les actionnaires se voient proposer un dividende porté à 4,75 francs par action, 50 centimes de plus que celui versé au titre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires a atteint 3,55 milliards de francs, contre 3,53 milliards douze mois auparavant, ressort-il du communiqué diffusé jeudi par Sulzer. La croissance organique des ventes, apurée des effets de changes et des changements intervenus dans le périmètre de consolidation, s'est inscrite à 5,6%. Les entrées de commandes ont en revanche reculé à 3,75 milliards, contre 3,85 milliards douze mois auparavant. Le groupe revendique néanmoins une progression organique de 2,1%.

A fin décembre 2025, le carnet d'ordres atteignait 2,25 milliards de francs, en retrait au regard des 2,3 milliards affichés un an auparavant.

Côté rentabilité opérationnelle, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est monté à 556,2 millions de francs, soit un bond de 18% en termes organiques, la marge correspondante passant en l'espace d'un an de 14,2 à 15,6%. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a lui crû de manière plus marquée soit de 22,1% à 431,1 millions.

La performance s'est révélée légèrement inférieure aux attentes moyennes des analystes. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient notamment anticipé un chiffre d'affaires de 3,58 milliards de francs, des commandes de 3,78 milliards, un Ebitda de 544 millions et un bénéfice net de 298 millions.

Au chapitre des perspectives, la direction ambitionne de se renforcer, en dépit d'un contexte géopolitique incertain et de marchés volatile, des reports de projets de la part des clients ne pouvant être exclus. Pour l'exercice amorcé, Sulzer table sur une croissance organique modérée des entrées de commandes entre 1 et 5%, une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 2 à 5%, tandis que la marge Ebitda devrait s'inscrire à 16,5%.

