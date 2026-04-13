  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Industrie Sulzer confirme des entrées de commandes trimestrielles en recul

ATS

13.4.2026 - 07:25

Sulzer a enregistré des entrées de commandes en nette baisse de 8,6% au premier trimestre à 853 millions de francs, a annoncé l'entreprise lundi, ce qui correspond à ses prévisions. Le groupe industriel confirme ses objectifs pour l'année en cours.

Le logo du groupe industriel Sulzer sur la Wintower, également appelée « gratte-ciel Sulzer », à Winterthour, photographié le mercredi 11 juin 2025. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Le logo du groupe industriel Sulzer sur la Wintower, également appelée « gratte-ciel Sulzer », à Winterthour, photographié le mercredi 11 juin 2025. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.04.2026, 07:25

Le segment Chemtech a accusé une chute de 27,7% à 148 millions, due notamment au retard pris par des projets clients majeurs et d'une base de comparaison élevée en raison d'une importante commande de polymères biosourcés au premier trimestre 2025, précise Sulzer dans un communiqué.

Les secteurs Flow Equipment et Services ont pour leur part affiché des baisses plus modérées de respectivement 3,8% et 2,6%, à 358 et 347 millions. La société explique qu'ils ont été partiellement affectés par des délais dans des projets au Moyen-Orient ainsi que la situation géopolitique dans la région.

Malgré cela, une dynamique positive s'est manifestée vers la fin du trimestre, ajoute Sulzer.

L'entreprise anticipe une amélioration des entrées de commandes au deuxième trimestre, suivie d'un second semestre solide grâce à un portefeuille de commandes robuste.

Les plus lus

Trump s'en prend au pape après son message antiguerre
Pas de pitié pour un senior: il suit l'application et reçoit une amende !
Qui est Peter Magyar, l'homme du sérail qui a fait tomber Viktor Orban?
«Nous mourrons seules» - Une prostituée évoque ses souffrances
«Venez-moi en aide !» - Enrôlé de force par la Russie, il raconte son calvaire
Un trésor du cinéma français retrouvé dans un grenier !