Sur les neuf premiers mois de l'année, Sulzer a vu ses entrées de commandes diminuer. Le conglomérat industriel zurichois confirme par ailleurs ses prévisions pour l'année.

Chez Sulzer, en raison de l'incertitude économique générale, les clients ont reporté leurs décisions pour certains projets importants. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Entre janvier et septembre 2025, les entrées de commandes de Sulzer ont reculé de 1,2% à 2,7 milliards de francs, en légère reprise par rapport au premier semestre, indique mercredi le groupe industriel basé à Winterthour.

Ce chiffre se situe légèrement en dessous des attentes des analystes consultés par AWP. Ces derniers tablaient sur des entrées de commandes à 2,8 milliards de francs.

L'activité des petits projets et de base des divisions Flow et Services a continué de croître. Cependant, en raison de l'incertitude économique générale, les clients ont reporté leurs décisions pour certains projets plus importants. Ce climat d'investissement défavorable a eu un léger impact sur la division Flow et un impact significatif sur la division Chemtech.

Sulzer confirme en outre ses prévisions pour 2025, à savoir une croissance organique des entrées de commandes de 2 à 5% et du chiffre d'affaires de 5 à 8% par rapport à l'année précédente. La marge brute d'exploitation (Ebitda) devrait encore progresser pour dépasser 15% du chiffre d'affaires.