L'opérateur de télécommunications Sunrise Communications s'apprête à procéder à 147 licenciements, à l'issue d'une introspection sur l'efficience de son organisation. La vague emportera des positions de cadres, mais pas que, prévient la firme zurichoise dans un communiqué jeudi.

Elle doit en revanche épargner le personnel des boutiques, ainsi que les employés du service-clients en contact direct avec lesdits clients.

Les mises à pied seront prononcées entre les mois de février et de mars.

Le plan social mis en place comprend notamment une contribution pour la retraite anticipée des collaborateurs à partir de l'âge de 62 ans. Les employés âgés de 58 ans et plus se verront soumettre un contrat à durée déterminée jusqu'à 62 ans.