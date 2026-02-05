  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Entre février et mars Cure d'austérité chez Sunrise: 147 employés licenciés

ATS

5.2.2026 - 08:52

L'opérateur de télécommunications Sunrise Communications s'apprête à procéder à 147 licenciements, à l'issue d'une introspection sur l'efficience de son organisation. La vague emportera des positions de cadres, mais pas que, prévient la firme zurichoise dans un communiqué jeudi.

La mesure devrait eépargner le personnel des boutiques, ainsi que les employés du service-clients en contact direct avec lesdits clients.
La mesure devrait eépargner le personnel des boutiques, ainsi que les employés du service-clients en contact direct avec lesdits clients.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.02.2026, 08:52

Elle doit en revanche épargner le personnel des boutiques, ainsi que les employés du service-clients en contact direct avec lesdits clients.

Les mises à pied seront prononcées entre les mois de février et de mars.

Le plan social mis en place comprend notamment une contribution pour la retraite anticipée des collaborateurs à partir de l'âge de 62 ans. Les employés âgés de 58 ans et plus se verront soumettre un contrat à durée déterminée jusqu'à 62 ans.

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
Une «erreur» ? – Le président du WEF aussi éclaboussé par les dossiers Epstein