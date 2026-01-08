  1. Clients Privés
Télécommunication Sunrise va supprimer 190 postes

ATS

8.1.2026 - 18:05

Sunrise va tailler dans ses effectifs. Le groupe de télécommunications supprimera jusqu'à 190 emplois, dont de nombreux postes à sa direction.

Sunrise compte plus de 2600 collaborateurs dans 80 pays (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 18:05

Un plan social est prévu pour les licenciements «inévitables», annonce jeudi soir le numéro deux helvétique de la branche dans un communiqué, indiquant qu'une procédure de consultation a été lancée avec les représentants du personnel et le syndicat Syndicom. Leur nombre sera tranché à l'issue de cette dernière, en février ou en mars.

Les collaborateurs des boutiques et du service clientèle sont quant à eux «largement épargnés» par ces mesures, tout comme les apprentis, est-il précisé. Ces suppressions de postes visent à simplifier et à rationaliser les structures, afin de raccourcir les processus décisionnels, indique Sunrise.

Le plan social inclut, notamment, des mesures destinées à accompagner une retraite anticipée et, pour les plus jeunes, un soutien afin de réintégrer rapidement le marché du travail. Un fonds sera aussi mis à disposition pour d'éventuels cas de rigueur ou des mesures de requalification, peut-on encore lire.

Le portail en ligne «Inside Paradeplatz» a été le premier à annoncer jeudi matin ces suppressions d'emplois, en se référant à des sources internes. Selon l'article, Christoph Richartz, directeur général de la consommation, devrait également être licencié dans le cadre de ce programme.

Interrogé par l'agence de presse AWP, un porte-parole de Sunrise a confirmé le départ de M. Richartz, soulignant toutefois qu'il n'y avait aucun lien avec les suppressions d'emplois prévues.

