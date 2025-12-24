  1. Clients Privés
Oléagineux Sur les marchés agricoles, colza et soja prennent froid avant Noël

24.12.2025 - 16:58

Les cours des oléagineux continuent de s'enfoncer face à la perspective d'une forte production et aux doutes sur les débouchés à l'export, tandis que le blé et le maïs résistent dans un marché peu fréquenté avant Noël.

Les cours des oléagineux s'enfoncent sur les marchés agricoles. Ici, un champ de colza. (archive)
Les cours des oléagineux s'enfoncent sur les marchés agricoles. Ici, un champ de colza. (archive)
24.12.2025, 16:58

24.12.2025, 18:39

A la Bourse de Chicago, le prix du boisseau de soja (27 kg) a lâché mardi 0,24% à 10,50 dollars, évoluant à des niveaux plus vus depuis deux mois.

La Chine «a commandé pour un peu plus de 6 millions de tonnes» de soja américain ces dernières semaines, selon Rich Nelson, analyste de la maison de courtage Allendale, soit la moitié de l'engagement pris par Pékin auprès de Washington dans le cadre des négociations commerciales entre les deux puissances.

Cela n'a cependant pas suffi à rassurer les marchés qui continuent à avoir «beaucoup de questions» concernant les débouchés du soja produit aux Etats-Unis, «en particulier face au Brésil, qui propose désormais des prix réduits» sur ses récoltes, plus compétitifs que ceux américains, ajoute l'expert.

Le pays d'Amérique du Sud «prévoit de produire et d'exporter des volumes records de soja au cours de la saison 2025-2026, malgré les inquiétudes liées aux conditions météorologiques défavorables», souligne le cabinet Argus Media dans une note publiée mardi.

Pour Dewey Strickler, analyste pour Ag Watch Market Advisors, il ne fait donc guère de doute que «la Chine va rester fidèle au Brésil» lors de la prochaine récolte, d'autant que Pékin «a investi des milliards de dollars dans les infrastructures» brésiliennes pour «réduire (sa) dépendance vis-à-vis des Etats-Unis».

En Europe aussi, «le marché des oléagineux prend le bouillon», souligne Gautier Le Molgat, PDG d'Argus Media France, face à la concurrence du canola (colza OGM canadien) et de l'huile de palme, mais également la perspective d'une hausse des surfaces cultivées en France.

Volumes faibles

Du côté du maïs, les cours restent soutenus aux Etats-Unis par de bons chiffres à l'export et «les attentes d'une baisse des rendements» lors de la prochaine actualisation des données du ministère de l'Agriculture américain (USDA), estime Rich Nelson.

Selon les chiffres de l'USDA, les Etats-Unis ont encore augmenté leurs exportations de maïs la semaine passée, à 1,74 million de tonnes contre 1,60 million deux semaines plus tôt.

Le blé, lui, évolue différemment des deux côtés de l'Atlantique.

Les prix américains sont soutenus notamment par l'absence d'avancée concrète concernant la guerre en Ukraine.

En Europe, les cours de la céréale du pain patissent de l'évolution des taux de change entre euro et dollar qui détourne des acheteurs du blé européen.

«Nous sommes en période de fêtes et les volumes sont très faibles», pointe Dewey Strickler, estimant même que «les opérateurs ont plié bagage jusqu'à la nouvelle année».

Les marchés clôtureront plus tôt mercredi, et seront fermés jeudi, jour de Noël. Les cotations à Euronext ne reprendront que lundi tandis que la séance de vendredi sera assurée à Chicago.

«On restera attentifs, bien sûr, à la situation géopolitique et aux conditions météo avec les premiers gels d'hiver notamment sur la Russie», assure Gautier Le Molgat.

