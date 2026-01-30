  1. Clients Privés
Horlogerie Swatch Group: le bénéfice net s'est évaporé en 2025

ATS

30.1.2026 - 07:18

Le groupe Swatch a vu sa rentabilité plonger l'an dernier. Alors que le chiffre d'affaires de l'horloger biennois a fondu de 6,8% sur un an à 6,28 milliards de francs, son bénéfice net a été élagué de près de 90% à 25 millions de francs.

Si le déclin des ventes de Swatch Group s'est révélé moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes (archives).
Si le déclin des ventes de Swatch Group s'est révélé moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 07:18

30.01.2026, 07:21

L'excédent d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui contracté de plus de moitié à 135 millions de francs, précise vendredi Swatch Group.

Si le déclin des ventes s'est révélé moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes consultés par l'agence AWP. L'Ebit était anticipé à 208 millions de francs et le bénéfice net à 127 millions.

La direction espère renouer avec la croissance dès l'exercice en cours.

