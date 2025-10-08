  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Assurances Swica conclut un accord avec les cliniques privées genevoises

ATS

8.10.2025 - 09:27

Swica et les cliniques genevoises sont parvenues à un accord sur le remboursement des prestations hospitalières couvertes par les assurances complémentaires stationnaires.

A Genève, des négociations plus complexes que dans la plupart des autres cantons ont été nécessaires. (archive)
A Genève, des négociations plus complexes que dans la plupart des autres cantons ont été nécessaires. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 09:27

08.10.2025, 09:28

L'assureur a signé un contrat correspondant avec l'Hôpital de La Tour et avec les cliniques du groupe Hirslanden.

Dans le canton de Genève, les personnes au bénéfice d'une assurance complémentaire Swica peuvent à nouveau bénéficier de l'intégralité des prestations, explique Swica mercredi dans un communiqué. Cela vaut aussi bien pour les Hôpitaux universitaires de Genève que pour la quasi-totalité des cliniques privées.

Le durcissement des exigences de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) avait conduit l'ensemble des assureurs-maladie à renégocier la structure tarifaire des prestations dans le domaine des assurances complémentaires hospitalières privées et demi-privées au cours des deux dernières années.

A Genève, des négociations plus complexes que dans la plupart des autres cantons ont été nécessaires, selon le texte. Swica est parvenue à un accord aussi bien avec l'Hôpital de La Tour qu'avec les cliniques privées des Grangettes et La Colline, appartenant toutes deux au Groupe Hirslanden.

Le remboursement de toutes les prestations couvertes par les assurances complémentaires est toutefois soumise à une condition: il faut que la ou le médecin traitant accepte le modèle tarifaire «Medicalculis» sous-jacent. Dans le cas contraire, c'est le tarif maximal qui s'applique.

Les plus lus

Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Vive agitation autour de la famille Xhaka à Liestal !
La santé d’une légende américaine de la musique inquiète
L’un des lauréats du Nobel de physique houspille Donald Trump
Une manifestation vire au pugilat à Cornavin !
Dans l’oeil du cyclone, Sarkozy jette ses dernières forces dans la bataille !