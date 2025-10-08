Swica et les cliniques genevoises sont parvenues à un accord sur le remboursement des prestations hospitalières couvertes par les assurances complémentaires stationnaires.

Keystone-SDA ATS

L'assureur a signé un contrat correspondant avec l'Hôpital de La Tour et avec les cliniques du groupe Hirslanden.

Dans le canton de Genève, les personnes au bénéfice d'une assurance complémentaire Swica peuvent à nouveau bénéficier de l'intégralité des prestations, explique Swica mercredi dans un communiqué. Cela vaut aussi bien pour les Hôpitaux universitaires de Genève que pour la quasi-totalité des cliniques privées.

Le durcissement des exigences de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) avait conduit l'ensemble des assureurs-maladie à renégocier la structure tarifaire des prestations dans le domaine des assurances complémentaires hospitalières privées et demi-privées au cours des deux dernières années.

A Genève, des négociations plus complexes que dans la plupart des autres cantons ont été nécessaires, selon le texte. Swica est parvenue à un accord aussi bien avec l'Hôpital de La Tour qu'avec les cliniques privées des Grangettes et La Colline, appartenant toutes deux au Groupe Hirslanden.

Le remboursement de toutes les prestations couvertes par les assurances complémentaires est toutefois soumise à une condition: il faut que la ou le médecin traitant accepte le modèle tarifaire «Medicalculis» sous-jacent. Dans le cas contraire, c'est le tarif maximal qui s'applique.