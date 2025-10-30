  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transport aérien Swiss essuie une baisse du bénéfice d'exploitation sur neuf mois

ATS

30.10.2025 - 08:10

La compagnie aérienne Swiss a vu son bénéfice d'exploitation ajusté reculer de près d'un cinquième sur les neuf premiers mois de l'année à 411,2 millions de francs. La pression sur les prix et la hausse des coûts ont pesé, indique jeudi la filiale de Lufthansa.

Les activités au troisième trimestre ont été inférieures aux attentes (archives).
Les activités au troisième trimestre ont été inférieures aux attentes (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 08:10

30.10.2025, 08:18

Le chiffre d'affaires est resté stable à 4,2 milliards de francs. Les résultats du troisième trimestre, qui génère habituellement le plus de recettes grâce aux vacances d'été, sont inférieurs aux attentes du groupe. Entre juillet et septembre, les recettes ont reculé de 5,2% sur un an à 1,48 milliard.

«Le secteur aérien fait face à une demande en repli alors même que les coûts continuent d'augmenter. Cette situation se traduit clairement dans nos résultats. La demande a surtout faibli sur nos liaisons nord-américaines, qui constituent notre marché le plus important et le plus rémunérateur», a souligné Dennis Weber, directeur financier de Swiss, cité dans le communiqué. «Il nous a fallu stimuler la demande en baissant le prix des billets, ce qui pèse sur nos revenus», a-t-il ajouté.

La baisse des prix du kérosène a été positive, mais d'autres coûts – redevances, taxes environnementales et charges de personnel – se sont inscrits en hausse. La compagnie aérienne n'a pas pu réaliser la croissance visée, en raison de la pénurie de moteurs et de pilotes. Le nombre de vols et la capacité en sièges-kilomètres n'ont progressé que de 1,7% sur un an. Le trafic passagers s'est accru de 0,8%, pour atteindre près de 14 millions de voyageurs.

Les plus lus

Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !
Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Défié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !
Trump : «J'ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique»
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !