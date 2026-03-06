  1. Clients Privés
En 2025 Swiss essuie une chute du bénéfice d'exploitation

ATS

6.3.2026 - 07:21

La compagnie aérienne Swiss a fait les frais de l'augmentation des coûts et d'une demande instable en 2025. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 26,6% à 502,2 millions de francs, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

Confronté à une demande instable et des coûts en hausse, Swiss a vu sa rentabilité fléchir l'an dernier (archives).
Confronté à une demande instable et des coûts en hausse, Swiss a vu sa rentabilité fléchir l'an dernier (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 07:21

06.03.2026, 08:30

Le chiffre d'affaires a fléchi de 2,6% à 5,5 milliards de francs. L'exercice s'est déroulé dans un contexte de forte pression sur les prix et les coûts tandis que la demande a été instable. L'activité liée au fret a souffert des incertitudes géopolitiques.

L'augmentation des redevances et des coûts de maintenance ont pesé. La filiale de Lufthansa a procédé à d'importants investissements l'année dernière, notamment avec l'A350, de nouveaux aménagements intérieurs dans sa flotte et une expérience améliorée pour la clientèle sur les vols long-courrier.

La pénurie de ressources a eu, elle aussi pesé sur le résultat, alors que la compagnie a dû composer avec une disponibilité insuffisante de moteurs et d'équipages. Certains appareils ont ainsi été immobilisés de manière prolongée ou exploités de manière réduite.

«La baisse du résultat montre clairement que nous devons réduire nos coûts et accroître notre efficacité opérationnelle», a souligné Jens Fehlinger, directeur général de Swiss, cité dans le communiqué. Des mesures d'optimisation des coûts ont été mises en oeuvre.

Un dernier trimestre 2025 difficile s'est cumulé avec un troisième trimestre déjà décevant, les recettes au cours des vacances d'été ayant été inférieures aux attentes. Sur le seul quatrième trimestre 2025, le bénéfice d'exploitation a ainsi chuté de 49,1% sur un an à 91,0 millions de francs, souffrant de la hausse des coûts et de la pression concurrentielle, lesquelles ont été partiellement compensées par des prix du carburant plus bas. Les revenus ont diminué de 5,2% pour à 1,33 milliard.

Passagers en petite hausse

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Swiss a acheminé environ 18,1 millions de passagers, une augmentation de 0,6% par rapport à l'exercice précédent. Le volume des vols s'est inscrit en hausse de 0,6%, à plus de 143'000 mouvements. Le coefficient d'occupation des sièges s'est inscrit à 83,3%, en repli de 0,8 point de pourcentage.

À fin décembre, la compagnie employait 9603 personnes, en baisse de 1,4% sur un an.

Swiss se targue toutefois d'avoir pu améliorer son efficacité opérationnelle. La ponctualité s'est améliorée, 69,3% des vols arrivant à l'heure, soit une hausse de 4,1 points de pourcentage. Le taux de stabilité du programme de vol a augmenté de près d'un point à 98,0%.

