Assurance vie Swiss Life a poursuivi sa croissance après neuf mois

ATS

12.11.2025 - 07:39

Swiss Life a poursuivi sa croissance après neuf mois en 2025. L'assureur-vie zurichois a ainsi vu ses primes brutes s'étoffer de 2% sur un an à 16,27 milliards de francs, alors que les revenus des frais et commissions ont progressé de 2% à 1,91 milliard.

Swiss Life a enregistré une croissance sur les neuf premiers mois de l'année. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 07:39

12.11.2025, 07:45

Exprimées en devises locales, les primes brutes émanant des activités d'assurance, coeur de métier de Swiss Life, ont crû de 3%, écrit mercredi la compagnie zurichoise. Le rythme de croissance s'est ainsi quelque peu affaibli au regard des 4% affichés après six mois. Toutes les principales régions, à savoir la Suisse, la France et l'Allemagne ont progressé.

Les frais et commissions ont quant à eux généré des revenus en hausse de 3% à taux de change constants.

Le résultat direct des placements s'est élevé à 3,13 milliards de francs, contre 3,08 milliards l'année précédente. Le secteur Third-Party Asset Management a enregistré un afflux net de nouveaux capitaux de 15,0 milliards de francs, et les actifs sous gestion s'élevaient à 142 milliards de francs au 30 septembre 2025.

Le ratio SST était d'environ 205 pour cent au 30 septembre 2025, contre 201 pour cent au 31 décembre 2024. Le programme de rachat d'actions d'un montant de 750 millions de francs se poursuit comme prévu jusqu'à fin mai 2026.

La performance, qui ne comporte aucun indicateur de rentabilité, s'est révélée conforme aux attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé des primes brutes de 16,39 milliards de francs, des produits de commissions de 1,91 milliard et des apports nets pour la gestion d'actifs pour clients tiers de 15,71 milliards.

