Le spécialiste de l'assurance vie Swiss Life a vu ses recettes augmenter en début d'année, dépassant les attentes du marché. Le groupe zurichois a indiqué être en bonne voie pour réaliser ses objectifs financiers à l'horizon 2027.

Le mastodonte zurichois de la prévoyance jouit d'un vent de poupe début 2025. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

«Au cours des trois premiers mois de l'année, nous avons développé à la fois nos activités d'assurance et nos activités reposant sur le versement de frais et de commissions. Nous avons également enregistré un très fort afflux de nouveaux capitaux nets dans nos affaires pour le compte de tiers», s'est réjoui le directeur général Matthias Aellig, cité dans un communiqué publié mardi.

Au premier trimestre, Swiss Life a vu ses primes augmenter de 5% sur un an à 7,92 milliards de francs, tandis que les revenus issus de frais et commissions ont augmenté de 3% à 659 millions.

L'accélération des primes a été particulièrement importante en France (+11%), le deuxième plus important marché pour l'assureur vie derrière la Suisse (+3%). L'activité en Allemagne a également été inférieure à la moyenne (+3%), alors que les autres régions regroupées sous International ont crû de 7%.

Dans l'unité Swiss Life Asset Managers, les actifs sous gestion dans les affaires pour le compte de tiers (TPAM) ont progressé de 10 milliards sur trois mois à 135 milliards fin mars. L'afflux net de nouveaux capitaux s'est établi à 9,3 milliards, après seulement 691 millions un an plus tôt, «porté par de solides afflux dans les actions et les obligations».

La direction ne s'est pas dotée, à ce stade, d'une feuille de route pour l'exercice en cours. Le plan de vol à l'horizon 2027 prévoit un rendement sur fonds propres d'environ 17% à 19%. Les activités génératrices de commissions doivent prendre de l'embonpoint pour contribuer à cette date au bénéfice du groupe à hauteur d'un milliard de francs.

«Le premier trimestre marque un début réjouissant pour notre programme Swiss Life 2027», a souligné le patron.