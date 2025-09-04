  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conjoncture Swiss Life AM rabote ses prévisions 2026 de PIB pour la Suisse

ATS

4.9.2025 - 11:02

Swiss Life Asset Managers (AM), unité de l'assureur Swiss Life, a révisé ses prévisions conjoncturelles à la lumière des droits de douane punitifs que les Etats-Unis ont infligés à la Suisse.

Swiss Life Asset Managers (AM), unité de l'assureur Swiss Life, a révisé ses prévisions conjoncturelles à la lumière des droits de douane punitifs que les Etats-Unis ont infligés à la Suisse. (archive)
Swiss Life Asset Managers (AM), unité de l'assureur Swiss Life, a révisé ses prévisions conjoncturelles à la lumière des droits de douane punitifs que les Etats-Unis ont infligés à la Suisse. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:02

04.09.2025, 11:39

L'industrie helvétique est désormais confrontée à une concurrence inégale sur le marché américain, affirment les économistes du gestionnaire d'actifs zurichois.

Les produit intérieur brut (PIB) de la Suisse devrait progresser de 1,1% en 2026, une croissance fortement rabotée par rapport à la précédente prévision de +1,7%, selon les indications de Swiss Life AM publiées jeudi. Pour l'année en cours, le PIB est toujours attendu en hausse de 1,2%. Le gestionnaire d'actifs table par ailleurs sur une inflation à 0,2% en 2025 et de 0,5% en 2026.

Le piège du «Swiss Made» s'est refermé sur l'industrie d'exportation helvétique, du moins aux Etats-Unis, imagent les spécialistes de la société financière. L'impact sera le plus sévère pour les fournisseurs de produits pour lesquels l'appellation d'origine suisse constitue l'unique argument de vente, dont le secteur de l'horlogerie.

A l'autre extrémité, se trouvent des groupes qui dominent des marchés de niche haut de gamme, peu confrontés à la concurrence. Ces entreprises pourront répercuter sans peine les droits de douane à leurs clients, selon Swiss Life AM. Leur production pourrait être délocalisée si le désavantage à l'exportation venait à perdurer.

Entre les deux figurent de nombreux fabricants disposant d'une marge de manoeuvre à moyen terme pour délocaliser ou se désengager purement et simplement du marché américain. Les prévisions révisées du gestionnaire d'actifs prennent en considération cette nouvelle donne, mais également le temps nécessaire aux changements.

Si le poids des droits de douane venait à être allégé, les prévisions seront ajustées en conséquence. Les économistes de Swiss Life AM prévoient une activité économique poussive au deuxième semestre de cette année, le marché du travail renforçant la tendance déflationniste. L'incitation à délocaliser la production à l'étranger pourrait peser sur le marché du travail, ce qui pourrait accentuer encore davantage la désinflation à terme, expliquent les spécialistes.

Les plus lus

Les investisseurs arabes provoquent des remous au bord du lac de Thoune
Une Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne
Un octogénaire agressé chez lui à la Tour-de-Peilz – Auteurs en fuite
«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»
«Les gens peuvent rajeunir en vieillissant» - L’échange fou entre Xi et Poutine !
Vins «coupés»? Nouveaux soupçons de fraudes à l'AOC Valais