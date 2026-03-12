  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Assurances Swiss Life étoffe ses primes en 2025, le bénéfice net reste stable

ATS

12.3.2026 - 07:28

L'assureur vie Swiss Life est parvenu à améliorer ses entrées de primes l'année dernière, mais le bénéfice net a fait du surplace. Les détenteurs de parts profiteront néanmoins d'un dividende relevé de 1,5 franc à 36,50 francs par action.

L'assureur vie Swiss Life est parvenu à améliorer ses entrées de primes l'année dernière. (archive)
L'assureur vie Swiss Life est parvenu à améliorer ses entrées de primes l'année dernière. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.03.2026, 07:28

12.03.2026, 07:34

En 2025, l'entreprise a enregistré des primes brutes en croissance de 3% à 20,87 milliards de francs. Le produit issu des frais et commissions a pour sa part accéléré de 4% à 2,59 milliards, a annoncé le groupe zurichois jeudi.

Actu et dicton du jour. Le chaos informatique a laissé des chômeurs vaudois sans revenus depuis deux mois

Actu et dicton du jourLe chaos informatique a laissé des chômeurs vaudois sans revenus depuis deux mois

Le bénéfice net s'est quant à lui établi à 1,26 milliard, un niveau quasiment stable par rapport à 2024. Alors que les primes sont ressorties identiques aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, le profit net a légèrement dépassé les attentes du marché. Le dividende était lui attendu en moyenne à 36,93 francs. En guise de perspective, le directeur général Matthias Aellig a indiqué que le groupe était «sur la bonne voie avec (le) programme 'Swiss Life 2027'».

Les plus lus

La météo joue au yo-yo! La neige pourrait tomber à 600 m
Guerre en Iran : JD Vance se mure dans le silence, tiraillé entre Trump et sa base Maga
«J’ai cru que j'allais mourir là-bas» : innocente, elle sort de prison après 22 ans
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Testostérone : pourquoi de plus en plus de femmes s’y intéressent
Novak Djokovic mis à terre au terme d’un combat haletant